धर्म

Swapna Shastra: सपने में जीवित मां को मृत देखना क्या देता है संकेत? जानिए शुभ-अशुभ अर्थ

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र में मां से जुड़े सपनों को बेहद खास संकेत देने वाला माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि माता जी से जुड़े सपने भविष्य में घटने वाली किन घटनाओं का संकेत देते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 30, 2025, 07:00 PM IST
Swapna Shastra: सपने में जीवित मां को मृत देखना क्या देता है संकेत? जानिए शुभ-अशुभ अर्थ

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र में मां के सपने को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. मां जीवनभर प्रेम, सुरक्षा और दिशा देने का प्रतीक होती हैं, इसलिए उनका सपने में आना अक्सर किसी गहरे भावनात्मक संदेश या चेतावनी की ओर इशारा करता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने जहां शुभ संकेत देते हैं. वहीं, कुछ सपने डरावने संकेत देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि नींद में लोग अपनी माता से जुड़े सपने देखते हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर मां से जुड़े सपने में भविष्य में घटने वाली किन घटनाओं का संकेत देते हैं. आखिर, मां से जुड़े सपनों के संकेत शुभ होते हैं या अशुभ? आइए इस बारे में स्वप्न शास्त्र के अनुसार जानते हैं. 

जीवित मां को मृत रूप में देखना 

अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवित मां को सपने में मृत अवस्था में देखता है, तो इसे स्वप्न शास्त्र में अपशकुन नहीं माना जाता. इसका अर्थ है कि आपकी मां दीर्घायु रहेंगी. परिवार में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहेगी. कई बार ऐसा सपना मन में बैठे डर या चिंताओं का परिणाम भी हो सकता है.

सपने में दिवंगत मां का बार-बार दिखना 

स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपकी गुजर चुकी मां बार-बार सपने में दिखाई दें, तो यह किसी गहरे संदेश की ओर इशारा करता है. संभव है कि उनकी कोई इच्छा या अधूरा कार्य आपसे जुड़ा हो. यह सपना आपको जीवन के उद्देश्यों पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित करता है. मन यह संकेत देता है कि आप किसी महत्वपूर्ण फैसले के मोड़ पर हैं.

सपने में मृत मां से बातचीत करना

दिवंगत माता से बातचीत का सपना बहुत सकारात्मक माना जाता है. यह सपना बताता है कि आपके जीवन में सौभाग्य और खुशियां आने वाली हैं. नए अवसर प्राप्त होंगे और प्रगति का मार्ग खुलेगा. परिवार में शुभ कार्य होने के संकेत हैं. आपको अपने प्रियजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. ऐसे सपने न केवल मानसिक रूप से सुकून देते हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Swapna Shastra

