Swapna Shastra: सपने में दिख रहे हैं नोट और सिक्के? जान लें यह आने वाली अमीरी का संकेत है या भारी धन हानि की चेतावनी!

Dream Astrology: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, नींद में दिखाई देने वाले दृश्य सिर्फ कल्पना मात्र नहीं होते, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन और भविष्य की घटनाओं के बीच एक सेतु का काम करते हैं. स्वप्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर इन संकेतों को सही ढंग से समझा जाए, तो आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है और शुभ अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में पैसे या सिक्के देखना या गिनना भी कई संकेत देते हैं और आने वाले समय का पूर्व संकेत देते हैं. ऐसे में इन रुपये-पैसों से जुड़े कुछ खास सपनों को नजरअंदाज करना एक प्रकार से भूल हो सकती है. ऐसे में आइए स्वप्न शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि सपने में नोट या सिक्के देखना किस बात का संकेत देते हैं, शुभ या फिर अशुभ.

सपने में सिक्के देखना या उनकी खनक सुनना

अक्सर लोग सिक्के देखने को शुभ मान लेते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सिक्के देखना शुभ संकेत नहीं माना जाता. अगर आपको सपने में सिक्कों का ढेर दिखता है या उनकी खनक सुनाई देती है, तो यह आने वाली आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव की चेतावनी हो सकती है. इसलिए नींद में ऐसा सपना आने पर किसी मंदिर में गुप्त दान करें या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव कम हो सकें.

सपने में किसी से नोट लेना

अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपको कागजी नोट दे रहा है, तो खुश हो जाइए. यह एक बेहद शुभ स्वप्न है. इसका अर्थ है कि वास्तविक जीवन में आपको अचानक कहीं से धन लाभ होने वाला है. अगर आप लंबे समय से कर्ज या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो यह सपना संकेत देता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

फटे-पुराने नोटों का दिखना

सपने में फटे हुए या गले हुए नोट देखना शुभ नहीं माना जाता. यह आपके करियर में आने वाले उतार-चढ़ाव या व्यापार में होने वाले घाटे को दर्शाता है. यह सपना संकेत देता है कि भविष्य में आपको सोच-समझकर निवेश करना चाहिए. अपनी सुख-समृद्धि की रक्षा के लिए किसी असहाय व्यक्ति की आर्थिक मदद करें.

धन चोरी होने का सपना

सुनने में यह सपना डरावना लग सकता है, लेकिन स्वप्न शास्त्र में इसके परिणाम बिल्कुल उलट हैं. अगर आप देखते हैं कि आपका पैसा चोरी हो गया है, तो यह अकूत धन प्राप्ति का संकेत है. यह सपना बताता है कि आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और आपको किसी ऐसे स्रोत से पैसा मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी. मान्यता है कि शुभ सपनों को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, वरना उनका प्रभाव कम हो जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)