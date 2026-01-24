Swapna Shastra: सपने में दिख जाएं खाने की ये 7 चीजें, तो समझ लें मां लक्ष्मी जल्द होने वाली हैं मेहरबान!

Swapna Shastra: नींद की अवस्था में हम अक्सर एक अलग ही दुनिया की सैर करते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, नींद में आने वाले सपने सिर्फ काल्पनिक दृश्य नहीं होते, बल्कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं के गुप्त संदेश होते हैं. कुछ सपने हमें आने वाली मुसीबतों को लेकर हमें आगाह करते हैं, तो कुछ हमारे अमीर बनने की पूर्व सूचना देते हैं. स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, अगर आपने भी सपने में खुद को कुछ विशेष चीजें खाते हुए देखा है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सपने में किन चीजों को खाना आने वाले समय को लेकर शुभ संकेत देते हैं.

सपने में आंवला खाते देखना

सपने में खुद को आंवला खाते देखना एक अत्यंत मंगलकारी संकेत है. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी कोई बहुत पुरानी और अधूरी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है. साथ ही, यह आर्थिक लाभ और धन प्राप्ति का भी प्रबल सूचक है.

Add Zee News as a Preferred Source

सपने में अदरक खाने का मतलब

अदरक स्वाद में भले ही तीखा हो, लेकिन सपने में इसका दिखना आपके जीवन में मिठास घोल सकता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में खुद को अदरक खाते हुए देखना सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि का प्रतीक है.

अनानास का सपना क्या देता है संकेत

अनानास का सपना थोड़ा अलग संकेत देता है. यह बताता है कि शुरुआत में आपको कुछ बाधाओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखने पर अंत में आपको उम्मीद से कहीं अधिक धन और सफलता प्राप्त होगी.

सपने में आइसक्रीम खाते देखना

अगर आप सपने में मजे से आइसक्रीम खा रहे हैं, तो यह मानसिक शांति का प्रतीक है. यह सपना बताता है कि आपका आने वाला जीवन सुख-सुविधाओं से भरा होगा और आपको बिना किसी बड़ी मशक्कत के धन लाभ हो सकता है.

यह भी पढ़ें: भाग्यशाली लोगों को ही दिखती हैं सपने में ये 5 चीजें, इन सपनों का आना मतलब जल्द होगी आपकी जय-जयकार

सपने में अखरोट खाने का मतलब

सपनों की दुनिया में अखरोट का दिखना बहुत शुभ माना जाता है. खुद को अखरोट खाते हुए देखने का मतलब है कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है और कहीं से अचानक गुप्त धन या रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है.

सपने में आम देखना या खाना

फलों का राजा आम अगर सपने में दिख जाए या अगर आप आम खाते दिखें, तो समझिए आपकी लॉटरी लगने वाली है. सपने में आम खाना बेशुमार धन-दौलत और सुख-समृद्धि मिलने का संकेत है. यह बताता है कि आपकी किस्मत बहुत जल्द पलटने वाली है.

स्वप्न में इमली खाते देखना

इमली का सपना जेंडर के आधार पर अलग फल देता है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि यदि कोई स्त्री खुद को इमली खाते देखती है, तो यह उसके लिए धन और सौभाग्य का प्रतीक है। हालांकि, पुरुषों के लिए इस सपने को उतना शुभ नहीं माना जाता।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)