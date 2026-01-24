Advertisement
trendingNow13085075
Hindi Newsधर्मSwapna Shastra: सपने में दिख जाएं खाने की ये 7 चीजें, तो समझ लें मां लक्ष्मी जल्द होने वाली हैं मेहरबान!

Swapna Shastra: सपने में दिख जाएं खाने की ये 7 चीजें, तो समझ लें मां लक्ष्मी जल्द होने वाली हैं मेहरबान!

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, सपने में कुछ फलों को खाते देखना बेहद खास संकेत देते हैं. इन स्वप्नों के अर्थ बेहद शुभ और लाभकारी संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सपने में किन चीजों को खाना क्या कुछ संकेत देते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 24, 2026, 07:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swapna Shastra: सपने में दिख जाएं खाने की ये 7 चीजें, तो समझ लें मां लक्ष्मी जल्द होने वाली हैं मेहरबान!

Swapna Shastra: नींद की अवस्था में हम अक्सर एक अलग ही दुनिया की सैर करते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, नींद में आने वाले सपने सिर्फ काल्पनिक दृश्य नहीं होते, बल्कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं के गुप्त संदेश होते हैं. कुछ सपने हमें आने वाली मुसीबतों को लेकर  हमें आगाह करते हैं, तो कुछ हमारे अमीर बनने की पूर्व सूचना देते हैं. स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, अगर आपने भी सपने में खुद को कुछ विशेष चीजें खाते हुए देखा है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सपने में किन चीजों को खाना आने वाले समय को लेकर शुभ संकेत देते हैं. 

सपने में आंवला खाते देखना

सपने में खुद को आंवला खाते देखना एक अत्यंत मंगलकारी संकेत है. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी कोई बहुत पुरानी और अधूरी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है. साथ ही, यह आर्थिक लाभ और धन प्राप्ति का भी प्रबल सूचक है.

Add Zee News as a Preferred Source

सपने में अदरक खाने का मतलब

अदरक स्वाद में भले ही तीखा हो, लेकिन सपने में इसका दिखना आपके जीवन में मिठास घोल सकता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में खुद को अदरक खाते हुए देखना सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि का प्रतीक है.

अनानास का सपना क्या देता है संकेत

अनानास का सपना थोड़ा अलग संकेत देता है. यह बताता है कि शुरुआत में आपको कुछ बाधाओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखने पर अंत में आपको उम्मीद से कहीं अधिक धन और सफलता प्राप्त होगी.

सपने में आइसक्रीम खाते देखना 

अगर आप सपने में मजे से आइसक्रीम खा रहे हैं, तो यह मानसिक शांति का प्रतीक है. यह सपना बताता है कि आपका आने वाला जीवन सुख-सुविधाओं से भरा होगा और आपको बिना किसी बड़ी मशक्कत के धन लाभ हो सकता है.

यह भी पढ़ें: भाग्यशाली लोगों को ही दिखती हैं सपने में ये 5 चीजें, इन सपनों का आना मतलब जल्द होगी आपकी जय-जयकार

सपने में अखरोट खाने का मतलब

सपनों की दुनिया में अखरोट का दिखना बहुत शुभ माना जाता है. खुद को अखरोट खाते हुए देखने का मतलब है कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है और कहीं से अचानक गुप्त धन या रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है.

सपने में आम देखना या खाना

फलों का राजा आम अगर सपने में दिख जाए या अगर आप आम खाते दिखें, तो समझिए आपकी लॉटरी लगने वाली है. सपने में आम खाना बेशुमार धन-दौलत और सुख-समृद्धि मिलने का संकेत है. यह बताता है कि आपकी किस्मत बहुत जल्द पलटने वाली है.

स्वप्न में इमली खाते देखना

इमली का सपना जेंडर के आधार पर अलग फल देता है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि यदि कोई स्त्री खुद को इमली खाते देखती है, तो यह उसके लिए धन और सौभाग्य का प्रतीक है। हालांकि, पुरुषों के लिए इस सपने को उतना शुभ नहीं माना जाता।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Swapna Shastra

Trending news

क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?