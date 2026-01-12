Advertisement
Swapna Shastra: महाशिवरात्रि से पहले महादेव का गुप्त संदेश, सपने में दिखीं ये 5 चीजें, तो समझो पलटने वाली है आपकी किस्मत!



Mahashivratri Auapicious Dream: महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि से पहले सपने में किन चीजों को देखना शुभ फल देता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:30 PM IST


Swapna Shastra: नींद में आने वाले हर सपने का अपना एक विशेष अर्थ और मनोविज्ञान होता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने हमारे भविष्य की घटनाओं का पूर्व संकेत देते हैं. खासतौर पर जब महाशिवरात्रि जैसा पावन पर्व करीब हो और आपको भगवान शिव से जुड़े प्रतीक सपने में दिखाई दें, तो इसे साधारण घटना नहीं मानना चाहिए. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी. ऐसे में महाशिवरात्रि से पहले अगर आपको भगवान शिव और उनके परिवार से जुड़े सपने दिखाई दें तो उसे हल्के में नहीं लें. आइए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि महाशिवरात्रि से पहले सपने में किन चीजों को देखना शुभ और मंगलकारी संकेत देता है.

शिवलिंग पर जलाभिषेक करना

अगर आप महाशिवरात्रि से पहले सपने में खुद को शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते हुए देखते हैं, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है. यह स्वप्न इस बात का संकेत देता है कि आपकी भक्ति सफल हो रही है. आने वाले समय में आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और जीवन में मानसिक शांति व खुशियों का संचार होगा.

काला शिवलिंग दिखना

काले रंग का शिवलिंग साक्षात् शिव तत्व का प्रतीक माना जाता है. महाशिवरात्रि से पहले सपने में काले शिवलिंग के दर्शन होना आपकी व्यावसायिक प्रगति और करियर में ऊंचाइयों को छूने का संकेत है. यह बताता है कि समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आप सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ेंगे.

बेलपत्र या बेल का वृक्ष

बेलपत्र महादेव को अत्यंत प्रिय है. महाशिवरात्रि से पहले सपने में बेलपत्र देखना या बेल के पेड़ के नीचे खुद को खड़े देखना धन-धान्य से जुड़ा संकेत है. यह सपना आपकी आर्थिक स्थिति में बड़े सुधार की ओर इशारा करता है. रुके हुए धन की प्राप्ति और दरिद्रता के नाश का यह एक साफ संदेश है.

नंदी (बैल) के दर्शन

नंदी भगवान शिव के वाहन और उनके परम भक्त हैं. ऐसे में महाशिवरात्रि से पहले सपने में नंदी का दिखाई देना इस बात का सूचक है कि आपके रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे. नंदी पुरुषार्थ और शक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए यह सपना जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर ले जाता है. 

यह भी पढ़ें: क्या सपने में खुद को लड़ते हुए देखते हैं आप? जानें इोन 6 खौफनाक सपनों के पीछे छिपे शुभ-अशुभ संकेत!

रुद्राक्ष की प्राप्ति

रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना जाता है, जिसमें नकारात्मकता को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है. ऐसे में अगर आपको महाशिवरात्रि से पहले सपने में रुद्राक्ष दिखाई दे, तो समझ लें कि आपके जीवन के कष्टों और बीमारियों का अंत होने वाला है. यह स्वप्न आरोग्य और संकटों से मुक्ति का दिव्य संकेत है.

भगवान शिव का भव्य मंदिर

महाशिवरात्रि से पहले सपने में शिवालय या शिव मंदिर के शिखर के दर्शन करना सौभाग्य का द्वार खुलने जैसा है. इसका अर्थ है कि आपके परिवार में सुख-समृद्धि का वास होगा. अगर आप किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो महादेव के मंदिर का सपना सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Swapna Shastra

