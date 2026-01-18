Swapna Shastra: भाग्यशाली लोगों को ही दिखती हैं सपने में ये 5 चीजें, इन सपनों का आना मतलब जल्द होगी आपकी जय-जयकार

Advertisement
Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर सपना आने वाले समय को लेकर खास संकेत देता है. सपनों से मिलने वाले कुछ संकेत अत्यंत शुभ साबित होते हैं, जबकि कुछ बेहद अशुभ माने जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन 5 स्वप्नों के बारे में, जो किसी भाग्यशाली लोगों को नजर आते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:54 PM IST
Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, नींद में दिखाई देने वाले दृश्य महज मस्तिष्क की कल्पना नहीं होते, बल्कि वे भविष्य की घटनाओं का एक सांकेतिक पूर्वाभास होते हैं. कुछ सपने इतने दुर्लभ और प्रभावशाली होते हैं कि वे सिर्फ उन लोगों को आते हैं जिनकी किस्मत का सितारा चमकने वाला होता है. कुछ स्वप्न जहां आर्थिक संवृद्धि और खुशहाली की ओर ईशारा करते हैं, वहीं कुछ सपनों के फल बेहद अशुभ अनिष्टकारी माने जाते हैं. ऐसे में अगर आपको भी सपने में ऐसे 5 दृश्य दिखाई देते हैं, तो मान लीजिए कि ईश्वर की आप पर विशेष कृपा है और समाज में आपका मान-सम्मान व कद बढ़ने वाला है. 

देवी-देवता या पवित्र मंदिर के दर्शन

सपने में किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, ईश्वर की प्रतिमा देखना या खुद को पूजा-अर्चना करते हुए पाना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है. यह संकेत देता है कि आपके जीवन से नकारात्मकता समाप्त होने वाली है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ऐसा सपना आने का अर्थ है कि आपको अपने कार्यों में दैवीय सहायता मिलने वाली है और आप जल्द ही किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे.

कमल का फूल, कामधेनु गाय या सफेद दूध

ये तीनों ही चीजें मां लक्ष्मी और पवित्रता की प्रतीक हैं. कीचड़ में खिलने वाला कमल यह दर्शाता है कि आप कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलता पाएंगे. जबकि, सफेद गाय का दिखना सौभाग्य और सुख-शांति का सूचक है. यह सपना संकेत देता है कि आपकी मानसिक शांति लौटने वाली है और घर में खुशहाली आएगी।.

स्वयं को आकाश में उड़ते हुए देखना

अगर आप सपने में देखते हैं कि आप बिना किसी सहारे के हवा में उड़ रहे हैं, तो यह आपके बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत है. यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप अपनी वर्तमान सीमाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और करियर में बड़ी छलांग लगाने वाले लोगों को अक्सर ऐसे सपने आते हैं.

सोना-चांदी और कीमती आभूषण

कीमती धातुओं जैसे सोना या चांदी का सपने में दिखना सीधे तौर पर आर्थिक लाभ से जुड़ा है. यह सपना बताता है कि आपकी दरिद्रता दूर होने वाली है और धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे. व्यापारियों के लिए यह व्यापार में विस्तार और नौकरीपेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि या पदोन्नति का शुभ संकेत माना जाता है.

ॐ, जलता दीपक या शिवलिंग

ये चिह्न आध्यात्मिक जागृति और शुद्ध ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं. शिवलिंग का दिखना समस्याओं के अंत और शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है. जलता हुआ दीपक यह बताता है कि आपके जीवन का अंधकार दूर होगा और ज्ञान व प्रकाश का आगमन होगा. ऐसे सपने आने पर व्यक्ति का समाज में मान-सम्मान बढ़ता है और उसकी जय-जयकार होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

