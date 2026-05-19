Astro Upay: कुंडली का कमजोर सूर्य देता है करियर और रोजगार से जुड़ी दिक्कतें, ये आसान उपाय देंगे राहत

Astro Upay for Weak Surya in Kundli: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा और आत्मा, पिता, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और आरोग्यता का कारक माना गया है. इसलिए, जब कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, तो जातक को करियर और रोजगार से जुड़ी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली के कमजोर सूर्य को मजबूत करने के आसान और प्रभावशाली उपाय क्या हैं.
Trending Photos
Astro Upay for Surya: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा और प्रत्यक्ष देव कहा गया है. साथ ही इसे आत्मविश्वास, ऊर्जा, मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा का कारक माना गया है. इसके अलावा सूर्य नौकरी के कारक भी माने गए हैं. जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में होता है, जो उसे करियर और रोजगार से लेकर सेहत से जुड़ी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जबकि, अगर कुंडली का सूर्य मजबूत या अच्छी स्थिति में है, तो जातक को रोजगार और करियर से जुड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में कमजोर सूर्य के लक्षण क्या हैं और इसे मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए.
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, तो जातक में आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में दिक्कत, आंख से जुड़ी पेरशानियां समेत कई अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. इसके अलावा कमजोर सूर्य की वजह से कई बार नौकरी पाने या रोजगार की तरक्की में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं. कमजोर सूर्य वाले जातकों का उनके पिता से बैर रहता है. कई बार पिता-पुत्र के बीच बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं. इतना ही नहीं, कुंडली में कमजोर सूर्य वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
कुंडली के कमजोर सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी और आसान उपाय पिता का सम्मान है. कहा जाता है कि सूर्य पिता के कारक होते हैं. इसलिए अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, तो रोज पिता के पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहिए. अगर पिता नहीं है, तो बड़े भाई से आशीर्वाद लेना चाहिए. सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के वक्त उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए. घर में तांबे का सूर्य यंत्र लगाने से भी लाभ होता है. इसके अलावा सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए. इस आसान उपायों को प्रतिदिन करके कुंडली के कमजोर सूर्य को मजबूत किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: आखिर क्लॉक वाइज ही क्यों की जाती है मंदिर की परिक्रमा, जानें सही वजह और महत्व
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)