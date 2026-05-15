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ड्रैगन के देश में मिला 'नरसिंह अवतार' का प्रमाण! चीन के काईयुआन मंदिर की दीवारों पर खुदा है भारत का वो सच, वैज्ञानिक हैरान...

Kaiyuan Temple: चीन के फुजियान प्रांत में स्थित काईयुआन मंदिर में 13वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय हिंदू मंदिरों के अवशेष और भगवान विष्णु व शिव की नक्काशी मिली है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 15, 2026, 02:44 PM IST
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ड्रैगन के देश में मिला 'नरसिंह अवतार' का प्रमाण! चीन के काईयुआन मंदिर की दीवारों पर खुदा है भारत का वो सच, वैज्ञानिक हैरान...

Kaiyuan Temple: चीन के फुजियान प्रांत में स्थित क्वानझोउ का काईयुआन मंदिर एशिया के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों में गिना जाता है. ये मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमयी कहानियों के कारण पूरी दुनिया में चर्चित है. इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण तांग राजवंश के दौरान लगभग 686 ईस्वी में हुआ था. लगभग 1300 साल पुराना यह मंदिर चीन की बौद्ध परंपरा और प्राचीन संस्कृति का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है.

काईयुआन मंदिर परिसर बहुत विशाल है और इसमें कई पुराने भवन, हॉल और संरचनाएं शामिल हैं. इसकी सबसे खास पहचान इसके दो ऊंचे पत्थर के पैगोडा टावर हैं, जो सदियों से भूकंप, तूफान और समय की मार झेलकर आज भी मजबूती से खड़े हैं. इन्हें देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक और श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

इस मंदिर का इतिहास केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं माना जाता. पुरातात्विक खोजों और कुछ शोधों के अनुसार, यहां समुद्री व्यापार के दौर में भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संपर्क भी रहा था. खासकर 13वीं शताब्दी के आसपास, दक्षिण भारत के तमिल व्यापारी समुदाय के क्वानझोउ आने और यहां धार्मिक गतिविधियों से जुड़े होने के प्रमाण मिलते हैं.

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प्राचीन स्तंभ पाए गए हैं...

कहा जाता है कि लगभग 1283 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारतीय व्यापारी समुदाय ने यहां एक हिंदू मंदिर भी बनवाया था. आज उस मंदिर के पूर्ण अवशेष तो नहीं हैं, लेकिन काईयुआन मंदिर परिसर के भीतर इसके कुछ जरूरी निशान देखे जा सकते हैं. मंदिर के डैक्सिओंगबाओ हॉल के पीछे लगभग आधा दर्जन प्राचीन स्तंभ पाए गए हैं, जिन्हें इसी ऐतिहासिक संपर्क का प्रमाण माना जाता है.

 शिव, विष्णु और नरसिंह अवतार की नक्काशी...

इन स्तंभों पर शिव, विष्णु और नरसिंह अवतार की नक्काशी जैसी आकृतियां देखी गई हैं. इनकी शैली दक्षिण भारतीय चोल कला से काफी मिलती-जुलती बताई जाती है. कुछ शिलालेख और पत्थर की मूर्तियां भी यहां पाई गई हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि उस समय यहां हिंदू पूजा परंपरा से जुड़ी गतिविधियां भी मौजूद रही होंगी.

अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार केंद्र था क्वानझोउ 

इन खोजों के कारण इतिहासकार मानते हैं कि उस समय एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार केंद्र था, जहां भारतीय, अरब और चीनी व्यापारी एक साथ आते-जाते थे. इसी वजह से यहां बौद्ध और हिंदू दोनों संस्कृतियों के प्रभाव देखने को मिलते हैं.

स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक, इस मंदिर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है. यहां आने वाले लोग इसे एक ऊर्जा से भरपूर स्थान मानते हैं. रात के समय जब मंदिर परिसर रोशनी से जगमगाता है, तो इसका दृश्य और भी आकर्षक हो जाता है.

कैसे जाएं?

अगर कोई यहां जाना चाहे तो चीन के बड़े शहरों जैसे बीजिंग, शंघाई या ग्वांगझोउ से क्वानझोउ के लिए फ्लाइट और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है. शहर से मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी और लोकल परिवहन आसानी से मिल जाता है. घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है, जब मौसम ठंडा और सुहावना रहता है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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