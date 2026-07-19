Tapti Janmotsav 2026 date: ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पर्वतमाला से निकलती है और करीब साढ़े सात सौ किलोमीटर का सफर तय करके गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है. देश की प्रमुख नदियों में शुमार ताप्ती नदी को हिंदू धर्म में सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन माना गया है. ताप्ती नदी को अन्य नदियों की तरह मां माना गया है और पूजा की जाती है.
हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ताप्ती जयंती पर्व मनाया जाता है. ताप्ती जन्मोत्सव का यह दिन शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या, महादशा के कष्टों और सूर्य जनित दोषों से मुक्ति पाने के लिए खास दिन है. जानिए इस साल ताप्ती जयंती कब है और कैसे पूजा, उपाय करें.
पंचांग के अनुसार, साल 2026 में आषाढ़ शुक्ल सप्तमी तिथि 20 जुलाई 2026 को तड़के सुबह 03:30 बजे से प्रारंभ होगी और 21 जुलाई 2026 को सुबह 04:03 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार 20 जुलाई 2026, सोमवार को ताप्ती जयंती मनाई जाएगी.
ताप्ती जयंती पर पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त सूर्योदय से लेकर दोपहर तक है. इस दिन पूजा और दान के लिए अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:19 से 01:11 तक है. वहीं इस दिन सोमवार का दिन होने से भोलेनाथ की पूजा जरूर करें. इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बढ़ेगी.
वहीं ताप्ती नदी के जल से स्नान करने पर सूर्य और शनि से संबंधित दोषों-कष्टों से निजात मिलती है.
स्कंद पुराण के अनुसार, मां ताप्ती को भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की सगी बहन माना गया है. सूर्य देव का तेज (गर्मी) इतना प्रचंड था कि पृथ्वी और देवलोक उसे सहन नहीं कर पा रहे थे. स्वयं सूर्य देव को भी अपने ताप को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी.
तब उन्होंने अपने शरीर के तीव्र ताप (गर्मी) को शांत करने के लिए उसे एक जलधारा के रूप में धरती पर प्रवाहित कर दिया. सूर्य के इसी 'ताप' से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम 'ताप्ती' या 'तापी' पड़ा. सूर्य की पुत्री और शनि की बहन होने के कारण इन्हें अत्यंत कल्याणकारी और पापों का नाश करने वाली नदी माना जाता है.
मान्यताओं के अनुसार, गंगा नदी में स्नान करने से, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से और ताप्ती नदी का स्मरण या नाम लेने मात्र से मनुष्य के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं.
ताप्ती जयंती के दिन यदि ताप्ती नदी में स्नान करना संभव न हो, तो घर पर ही पूजा करें. इसके लिए 20 जुलाई 2026 को ताप्ती जयंती की सुबह उठकर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल या ताप्ती जल मिलाकर स्नान करें. फिर ताप्ती माता का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल (अर्घ्य) अर्पित करें. इसके बाद ताप्ती नदी के चित्र की हल्दी, अक्षत, कुमकुम, पीले फूल, कपूर आदि से पूजा करें. उन्हें मौसमी फल और हलवे का भोग लगाएं. चुनरी अर्पित करें. आरती करें. ताप्ती नदी में दीपदान करें या घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पास दीपक जलाएं.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)