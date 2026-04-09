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Hindi Newsधर्मदुनिया की वो इकलौती जगह, जहां घुसते ही खत्म हो जाता है कलयुग, आज भी सतयुग - त्रेतायुग जैसा है माहौल

दुनिया की वो इकलौती जगह, जहां घुसते ही खत्म हो जाता है कलयुग, आज भी सतयुग - त्रेतायुग जैसा है माहौल

कलयुग को शुरू हुए 5 हजार साल से ज्‍यादा हो चुके हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा स्‍थान है, जिसके लिए कहा जाता है कि यहां अब तक कलयुग नहीं आया है. इस स्‍थान पर रहने लोगों का रहन-सहन और माहौल बिल्‍कुल अलग है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:30 AM IST
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टटिया स्‍थान की सांकेतिक तस्‍वीर और ओरिजनल फोटो.
टटिया स्‍थान की सांकेतिक तस्‍वीर और ओरिजनल फोटो.

हिंदू पौराणिक कथाओं के जिस दिन भगवान कृष्‍ण ने देह त्‍याग किया था, उसी दिन द्वापरयुग खत्‍म हो गया था और कलयुग शुरू हो गया था. माना जाता है कि अब तक कलयुग के 5100 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और यह 4,32,000 वर्षों का चौथा और अंतिम युग है. लेकिन वृंदावन में एक ऐसा गांव है जहां आज भी कलयुग नहीं आया है. यह लोग आज भी आध‍ुनिक उपकरणों से दूर ऐसा सादा जीवन जी रहे हैं, जिनके बीच जाकर ऐसा अनुभव होता है जैसे हम कई सदियों पहले के युग में पहुंच गए हों.  

कहां है टटिया स्थान? 

वृंदावन क्षेत्र में यह टटिया स्‍थान है, जिसके लिए कहा जाता है कि यहां आज भी क‍लयुग नहीं पहुंचा है. यह जगह ललित किशोरी के सातवें अनुयायी हरिदास जी का ध्यान स्थल था. स्वामी हरिदास को बांके बिहारी जी का परम भक्त माना जाता है. उन्होंने वृंदावन के पक्षियों, फूलों और पेड़ों से प्रेम और दिव्य संगीत की शिक्षा ली और बड़े महापुरुष हुए. यह स्‍थान बांस के डंडों से घिरा था, जिन्‍हें स्‍थानीय भाषा में टटिया कहते हैं इसलिए इस जगह का नाम टटिया स्‍थान पड़ गया. 

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घर-घर में ठाकुर सेवा, गौसेवा 

यहां के लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, साथ-साथ गौसेवा और संतों की सेवा करते हैं. यहां लोग प्राचीन काल जैसा बेहद सादा जीवन जीते हैं. यहां न कोई आधुनिक उपकरण है और न बिजली. लोग आज भी लैंप जलाकर उजाला करते हैं. हर काम हाथ से करते हैं. यहां किसी तरह की कोई आधुनिक मशीन आदि भी नहीं है. 

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प्राकृतिक खूबसूरती 

यहां की प्राकृतिक खूबसूरती भक्तों को प्रकृति से जोड़ती है और तप-साधना करने के लिए अनुकूल माहौल देती है. टटिया के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यहां ठाकुर जी निवास करते हैं. इस स्थान के निवासियों द्वारा अप्राकृतिक साधनों को चुनने की बजाय ईश्वरीयता को चुनने की मान्यता है. यहां राधा अष्‍टमी पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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