तीसरी बार आने वाला है तीज व्रत, कौन सा है सबसे महत्‍वपूर्ण? जानें अंतर और हरतालिका तीज की तारीख
धर्म

तीसरी बार आने वाला है तीज व्रत, कौन सा है सबसे महत्‍वपूर्ण? जानें अंतर और हरतालिका तीज की तारीख

Hartalika Teej Vrat 2025: हिंदू धर्म में तीज व्रत का बहुत महत्‍व है. यह व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां दोनों ही रखती हैं. लेकिन तीज व्रत साल में 3 बार आता है. जानिए इनमें क्‍या अंतर है? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:10 AM IST
तीसरी बार आने वाला है तीज व्रत, कौन सा है सबसे महत्‍वपूर्ण? जानें अंतर और हरतालिका तीज की तारीख

Teej 2025: तीज व्रत देश के कई राज्‍यों में प्रमुखता से रखा जाता है. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं. वहीं कुंवारी लड़कियां यह व्रत मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए रखती हैं. रोचक बात यह है कि तीज व्रत साल में एक बार नहीं बल्कि 3 बार रखा जाता है और इन तीनों में अंतर भी है. अलग-अलग राज्‍यों में अलग-अलगइ तीज व्रत रखा जाता है. ये हैं- हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज व्रत. आइए जानते हैं इन तीनों तीज व्रत में अंतर. 

हरियाली तीज 
सावन मास के शुक्‍ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज व्रत रखा जाता है. यह पर्व सावन में चारों ओर छाई हरियाली का उत्‍सव मनाने का पर्व होता है. इस दिन महिलाएं हरी साड़ी, हरी चूड़ी पहनती हैं. झूला झूलती हैं, सावन के गीत गाती हैं. प्रमुख तौर पर हरियाली तीज व्रत नवविवाहित महिलाओं के लिए होता है. इसे शिव-पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है. पौराणिक कथा के मुताबिक, हरियाली तीज के दिन ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या पूर्ण की थी.

कजरी तीज 

वहीं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज कहते हैं. इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है. मुख्‍य तौर पर कजरी तीज राजस्‍थान में मनाई जाती है. 

हरतालिका तीज 

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है. इसे सबसे बड़ी और कठिन तीज माना जाता है क्‍योंकि हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है. ह‍रतालिका तीज में महिलाएं-लड़कियां देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं. उनसे अखंड सौभाग्‍य देने की प्रार्थना करती हैं. 

हरतालिका तीज 2025 कब है? 

इस साल पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट से प्रारंभ होकर 26 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 54 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर 26 अगस्‍त को हर‍तालिका तीज मनाई जाएगी और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 56 मिनट से सुबह 08 बजकर 31 मिनट तक रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

