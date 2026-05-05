Hanuman Mandir: यहां पत्नी के साथ दर्शन देते हैं बाल ब्रह्मचारी हनुमान, दांपत्य जीवन की परेशानियां करते हैं दूर

Famous Hanuman Mandir: हिंदू पंचांग के मुताबिक, इस वक्त ज्येष्ठ का महीना चल रहा है. मान्यानुसार, ज्येष्ठ महीने का प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को समर्पित होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी पहली बार अपने आराध्य प्रभु श्रीराम से मिले थे. यही वजह है ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल के बड़े मंगल की शुरुआत 5 मई से हो चुकी है, जिसका समापन 28 जून को होगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार ज्येष्ठ में 8 बड़े मंगल का संयोग बना है. मान्यता है कि बड़ा मंगल पर हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना करने से दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहता है. आइए, हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं, जहां पर वे अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं.

पत्नी के साथ पूजे जाते हैं 'बाल ब्रह्मचारी' हनुमान

भगवान हनुमान को हम सभी बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन भारत में एक स्थान ऐसा भी है जहां वे अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं. तेलंगाना के खम्मम जिले के येल्नाडू गांव में स्थित यह प्राचीन मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है, जहां बजरंगबली अपनी पत्नी देवी सुवर्चला के साथ पूजे जाते हैं. मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है.

कौन हैं सुवर्चला और कैसे हुआ यह विवाह?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सुवर्चला भगवान सूर्य देव की पुत्री हैं. इस विवाह के पीछे की कथा बेहद दिलचस्प है. हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे. सूर्य देव के पास कुल 9 दिव्य विद्याएं थीं. हनुमान जी ने अपनी लगन से 5 विद्याएं तो सीख लीं, लेकिन शेष 4 विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना अनिवार्य था. हनुमान जी के सामने संकट था कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे, लेकिन शिक्षा भी अधूरी नहीं छोड़ सकते थे. तब सूर्य देव ने अपनी तेजस्वी पुत्री सुवर्चला के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा.

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सूर्य देव ने हनुमान जी को समझाया कि यह विवाह सिर्फ शिक्षा पूरी करने के लिए है. उन्होंने कहा कि विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाएंगी, जिससे हनुमान जी के ब्रह्मचर्य व्रत में कोई बाधा नहीं आएगी. हनुमान जी ने गुरु की आज्ञा मानकर यह विवाह स्वीकार कर लिया.

यहां दर्शन करने से होते हैं ये लाभ

आमतौर पर भक्त संकटों से मुक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन इस विशेष मंदिर की महिमा कुछ अलग है. मान्यता है कि जो दंपति यहां आकर हनुमान जी और माता सुवर्चला के दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन के आपसी क्लेश और विवाद समाप्त हो जाते हैं. यह मंदिर गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)