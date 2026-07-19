/भारत का वो अनोखा मंदिर, जिसकी छत की ईंटें पानी में डूबती नहीं बल्कि तैरती हैं; जानें क्या है इसका रहस्य

भारत में देवी देवताओं के कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जो अपने चमत्कारों और अनूठी वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. ऐसा ही एक अद्भुत और अनोखा मंदिर दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है, जिसे रामप्पा मंदिर कहा जाता है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी छत और दीवारों में लगी ईंटें हैं.
आमतौर पर ईंटें भारी होती हैं और पानी में डालते ही डूब जाती हैं. लेकिन इस ऐतिहासिक मंदिर की ईंटें पानी में डूबती नहीं हैं, बल्कि किसी लकड़ी के टुकड़े की तरह पानी की सतह पर तैरने लगती हैं. सदियों पुराना यह मंदिर आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है.
रामप्पा मंदिर को बनाने में उस दौर के शिल्पकारों ने एक बेहद खास और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसे सैंडबॉक्स तकनीक कहा जाता है. इस तकनीक के तहत मंदिर की नींव बनाने के लिए जमीन में गहरा गड्ढा खोदा गया था.
फिर उस गड्ढे को सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि नदी की रेत, गुड़ और कुछ खास औषधियों के मिश्रण से भरा गया था. ये सैंडबॉक्स तकनीक एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है.
यही वजह है कि सदियों के दौरान इस इलाके में कई बड़े और विनाशकारी भूकंप आए, लेकिन इस शानदार मंदिर की दीवारें और छत आज भी पूरी तरह सुरक्षित और अडिग खड़ी हैं.
इस मंदिर की वास्तुकला का सबसे जादुई हिस्सा इसकी छत में इस्तेमाल की गई ईंटें हैं. इन ईंटों को बनाने के लिए किसी आम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया था.
इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चला है कि इन ईंटों को बनाने के लिए चूने, रेत और एक खास तरह की लकड़ी के बुरादे का मिश्रण तैयार किया गया था. इस अनोखे मिश्रण की वजह से ये ईंटें अंदर से बेहद स्पंजी यानी खोखली रह गईं.
वजन में इतनी हल्की होने के कारण ही जब इन ईंटों को पानी में डाला जाता है, तो ये तैरने लगती हैं. इस हल्की छत के कारण मंदिर के खंभों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता.
रामप्पा मंदिर सिर्फ अपनी तैरने वाली ईंटों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दीवारों पर उकेरी गई बेजोड़ मूर्तिकला के लिए भी जाना जाता है. मंदिर के भीतर और बाहर पत्थरों को काटकर बेहद बारीक और खूबसूरत आकृतियां बनाई गई हैं.
काले बेसाल्ट पत्थरों पर की गई नक्काशी इतनी सजीव लगती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. मंदिर के खंभों पर नृत्य करती हुई अप्सराओं और पौराणिक कहानियों के दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है.
जब सूरज की किरणें इन नक्काशीदार दीवारों पर पड़ती हैं, तो मंदिर की भव्यता और ज्यादा बढ़ जाती है.
इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के राजाओं के शासनकाल के दौरान कराया गया था. आमतौर पर मंदिरों के नाम उनके मुख्य देवता के नाम पर होते हैं, लेकिन इस मंदिर का नाम इसके मुख्य शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है, जो अपने आप में एक अनोखी बात है.
इस मंदिर की इसी ऐतिहासिक महत्ता, बेजोड़ वास्तुकला और सैंडबॉक्स जैसी अद्भुत प्राचीन तकनीक को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है. देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए यह मंदिर आज भी आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में तेलंगाना के रामप्पा मंदिर के बारे में दी गई जानकारी ऐतिहासिक साक्ष्यों, वैज्ञानिक शोधों और यूनेस्को (UNESCO) के दस्तावेजों पर आधारित है. ये लेख पूरी तरह से ज्ञानवर्धक और सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है, इसका मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है.