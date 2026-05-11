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कब मनाया जाएगा तेलुगु हनुमान जयंती, क्या है सही पूजा विधि और किन बातों का रखें ध्यान? जानें

Telugu Hanuman Jayanti 2026 Ki Sahi Date: इस साल तेलुगु हनुमान जयंती कब मनाया जाएगा. इस दिन हनुमान जी की पूजा किसी विधि से करें और किन विशेष बातों का ध्यान रखें? आइए इस लेख में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 11, 2026, 07:32 PM IST
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Hanuman Ji
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Telugu Hanuman Jayanti 2026 Kab Manaya Jayega: ज्येष्ठ महीने में भी हनुमान जयंती मनाने का विधान है. दरअसल, इसे तेलुगु हनुमान जयंती कहते हैं जो इस साल 12 मई को मनाई जाएगी. मुख्य रूप से ज्येष्ठ मास की हनुमान जयंती को दक्षिण के राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है. इस दिन हनुमान जी के निमित्त भक्त व्रत का संकल्प करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं. आइए जानें तेलुगु हनुमान जयंती की सही तिथि, पूजा विधि और वो बातें जिनका ध्यान रखना जरूरी है.

तेलुगु हनुमान जयंती 2026 कब है? 
पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास में तेलगु हनुमान जयंती मनाने का विधान है. ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि की शुरुआत 11 मई 2026 को दोपहर के 03:24 बजे होगी और तिथि का समापन 12 मई 2026 को दोपहर के 02:52 बजे होगा. इस तरह उदया तिथि में 12 मई को पर्व मनाया जाएगा. ध्यान दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हनुमान जयंती पर्व 41 दिनों तक चलने वाली दीक्षा के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है जो कि 2 अप्रैल 2026 से शुरु हो गई है और अब 12 मई 2026 तक चलेगी.

हनुमान जी की पूजा विधि
हनुमान जयंती पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें.
सबसे पहले राम जी का ध्यान करें और फिर हनुमान जी का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें.
पूजा स्थल पर बैठें और एक चौकी पर हनुमान जी को स्थापित करें.
चंदन, रोली चढ़ाएं, सिंदूर, चोला, पान के पत्ते, फूल-फल  और अक्षत अर्पित  करें.
गुड़-चना, मोतीचूर के लड्डू का भोग चढ़ाएं.
धूप-बत्ती और अगरबत्ती जलाकर हनुमान के आगे रखें.
मन को शांत करें और शुद्ध उच्चारण के साथ हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें.
हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें व आरती कर पूजा को संपन्न करें.

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हनुमान जयंती पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत न अर्पित करें.
हनुमान जयंती का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन नमक का त्याग करें.
हनुमान जयंती पर व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें.
हनुमान जयंती पर घर में शांति बनाए रखें और कलह न करें. ऐसा करने से एक साथ मंगल और शनि दोनों ही कमजोर हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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