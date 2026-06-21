Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /एक पवित्र चबूतरा, दो धर्म और सदियों पुराना इतिहास; आखिर क्या है यरूशलेम के टेंपल माउंट का असली विवाद?

एक पवित्र चबूतरा, दो धर्म और सदियों पुराना इतिहास; आखिर क्या है यरूशलेम के 'टेंपल माउंट' का असली विवाद?

Temple mount jerusalem: ये खबर यरूशलेम के टेंपल माउंट के इतिहास और वहाँ स्थित अल अक्सा मस्जिद को लेकर यहूदियों और मुसलमानों के बीच सदियों से चले आ रहे धार्मिक विवाद को दर्शाता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 21, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:06 PM IST
एक पवित्र चबूतरा, दो धर्म और सदियों पुराना इतिहास; आखिर क्या है यरूशलेम के 'टेंपल माउंट' का असली विवाद?

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
World Music Day: एंटरटेनमेंट नहीं, एनर्जी है म्यूजिक, कैसे करता है थेरेपी का काम?
lifestyle8 min ago
2
International Yoga Day10 min ago
3
toxic11 min ago
4
Temple mount jerusalem17 min ago
5
Income Tax Returns18 min ago