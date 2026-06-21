Temple mount jerusalem: यरूशलेम का टेंपल माउंट दुनिया की सबसे संवेदनशील और विवादित जगहों में से एक है. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के ऐतिहासिक दस्तावेजों और ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार, इस पवित्र स्थल का इतिहास हजारों साल पुराना है. इस जगह पर सबसे पहले भव्य मंदिर का निर्माण इजरायल के राजा सुलेमान के शासनकाल में हुआ था.
ये पहला मंदिर 957 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ था. इसे वाचा के संदूक को रखने के लिए बनाया गया था, जिसमें मूसा को ईश्वर से मिलीं धार्मिक पट्टियां रखी थीं. बाद में बेबीलोन के आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया, जिसके बाद यहूदियों ने यहां द्वितीय मंदिर बनाया. इसे भी 70 ईस्वी में रोमनों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था.
रोमनों द्वारा मंदिर तोड़े जाने के बाद भी यहूदियों का इस जगह से लगाव कभी खत्म नहीं हुआ. इस समय यहां उस प्राचीन मंदिर की सुरक्षा दीवार का सिर्फ एक निचला हिस्सा बचा है, जिसे दुनिया पश्चिमी दीवार या वेलिंग वॉल के नाम से जानती है. यहूदी परंपराओं के मुताबिक यहां आज भी ईश्वरीय मौजूदगी है, इसलिए वे यहां सदियों से रोकर प्रार्थना करते आ रहे हैं.
दूसरी तरफ, सातवीं शताब्दी से यह जगह मुस्लिमों के लिए भी बेहद पाक बन गई. यहां इस्लाम के दो बेहद पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद बनाए गए. मुस्लिम मानते हैं कि पैगंबर मुहम्मद ने अपनी चमत्कारी यात्रा के दौरान इसी जगह से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था.
इस जगह को लेकर असली विवाद और बवाल की शुरुआत साल 1967 के छह दिवसीय युद्ध के बाद हुई. इस युद्ध में इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम और इस पूरे परिसर पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया. सदियों बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी यहूदी सरकार का यहां कब्जा हुआ.
हालांकि, संवेदनशीलता को देखते हुए इजरायल ने इसका प्रशासनिक जिम्मा एक मुस्लिम ट्रस्ट को ही सौंप दिया. इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय को हमेशा यह डर सताता रहता है कि इजरायल धीरे धीरे इस पूरे परिसर पर अपना हक जमा लेगा और अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचा सकता है. यही डर इस पूरे अरब इजरायल संघर्ष की सबसे बड़ी जड़ है.
समय समय पर नेताओं के बयानों और दौरों ने इस आग में घी डालने का काम किया है. साल 2000 में इजरायली नेता एरियल शेरोन ने यहां एक विवादित दौरा किया था, जिसके बाद पूरे इलाके में भयानक दंगे भड़क गए थे और दूसरा इंतिफादा आंदोलन शुरू हो गया.
हाल के वर्षों में इजरायल के धुर दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने भी यहां कई बार जाकर यहूदियों को प्रार्थना करने के लिए उकसाया है, जिससे तनाव चरम पर पहुंच गया. जब भी यहां मुस्लिमों के आने पर पाबंदी लगाई जाती है, तब तब गाजा और आसपास के इलाकों में रॉकेट चलने शुरू हो जाते हैं.
मौजूदा हालात की बात करें तो तनाव अब भी पूरी तरह बरकरार है. साल 2025 में हुए संघर्ष विराम के बाद उम्मीद थी कि शांति रहेगी, लेकिन फरवरी 2026 में रमजान के महीने के दौरान इजरायल ने मुस्लिम नमाजियों पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए. इसके बाद 2026 के ईरान युद्ध की शुरुआत हो गई.
सुरक्षा का हवाला देकर इजरायली सरकार ने रमजान के आखिरी दो शुक्रवार और ईद उल फितर की नमाज पर भी रोक लगा दी. इस पाबंदी के कारण करीब एक लाख मुस्लिम नमाजी पवित्र अल अक्सा परिसर में जाने से महरुम रह गए. इतिहास और धर्म की इसी कशमकश के कारण यह छोटा सा चबूतरा आज पूरी दुनिया के लिए बारूद का ढेर बना हुआ है.
(Disclaimer- यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित लोक विश्वासों पर आधारित है. Zee News इसकी वैज्ञानिक सत्यता की पुष्टि नहीं करता.)