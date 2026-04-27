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Thantania Kali Peeth: यहां माता को लगता है झींगा मछली का भोग, जानें ठनठनिया काली मंदिर से जुड़े रहस्य

Thantania Kali Peeth Secrets: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित ठनठनिया काली मंदिर भक्तों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है. मान्यतानुसार, इस शक्तिपीठ में स्थापित माता सिद्धेश्वरी को मांसाहार यानी नॉनवेज का भोग लगाया जाता है. आइए, जानते हैं कि इस शक्तिपीठ में स्थापित माता सिद्धेश्वरी को झींगा मछली का भोग क्यों लगाया जाता है और इसका रामकृष्ण परमहंस से क्या कनेक्शन है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:36 PM IST
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Thantania Kali Peeth: यहां माता को लगता है झींगा मछली का भोग, जानें ठनठनिया काली मंदिर से जुड़े रहस्य

Thantania Kali Peeth: भारत में माता काली के कई ऐसे मंदिर और शक्तिपीठ हैं, जहां पर नॉनवेज का भोग लगाया जाता है. ऐसा ही एक मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, जहां पर तांत्रिक परंपरा के अनुसार माता की पूजा-अर्चना की जाती है और उन्हें नॉनवेज का भोग लगाया जाता है. माता काली का यह शक्तिपीठ कोलकाता के बिधान सरणी नामक स्थान पर मौजूद है. इस मंदिर से जुड़ी खास बात यह है कि यहां मां काली की पूजा माता सिद्धेश्वरी के रूप में होती है. साथ ही आम दिनों में माता काली को मांसाहारी भोग लगाया जाता है, जबकि काली चौदस और फलहारिणी अमावस्या के दिन उन्हें शाकाहारी भोग लगाया जाता है. आइए, अब जानते हैं कि ठनठनिया कालीबाड़ी में माता सिद्धेश्वरी को नॉनवेज का भोग क्यों लगाया जाता है और इससे जुड़ी खास परंपरा क्या है.

 शक्तिपीठ का क्यों नाम पड़ा ठनठनिया? 

कहा जाता है कि मां काली के इस मंदिर का निर्माण साल 1703 में तांत्रिक उदय नारायण ब्रह्मचारी द्वारा करवाया गया था. इस मंदिर में मुख्य अधिष्ठात्री देवी माता सिद्धेश्वरी हैं. मान्यता है कि जब कोलकाता शहर नहीं बना था, तब से ही इस स्थान पर माता काली की पूजा होती आ रही है. उस वक्त यह स्थान घने जंगलों से घिरा था. जब लोग इस मंदिर के करीब से गुजरते थे तो उन्हें मंदिर की घंटियों की ठन-ठन आवाज सुनाई देती थी. इसलिए, इस मंदिर का नाम 'ठनठनिया' पड़ा. 

कैसे शुरू हुई नॉनवेज भोग की परंपरा?

कोलकाता का ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर भारत के उन चुनिंदा शक्तिपीठों और मंदिरों में गिना जाता है, जहां माता काली को मांसाहारी भोग लगाने की खास परंपरा है. आमतौर पर यहां पूरे साल माता को मांसाहारी भोग ही अर्पित किया जाता है, लेकिन काली चौदस की रात और फलहारिणी अमावस्या को सिर्फ शाकाहारी भोग लगाया जाता है. कहा जाता है कि यहां पर नॉनवेज भोग लगाने की परंपरा सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस ने शुरू की थी. पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार ब्रह्मानंद केशव चंद्र बीमार पड़ गए थे. तब रामकृष्ण परमहंस ने उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए माता से प्रार्थना की थी. उस दौरान माता को "दब-चिंगरी" (नारियल के साथ झींगा मछली) का भोग अर्पित किया था. माना जाता है कि इसी घटना के बाद से यहां माता को नॉनवेज भोग अर्पित किया जाने लगा, जो परंपरा आज भी जारी है. 

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एक अन्य मान्यता के अनुसार, एक बार रामकृष्ण परमहंस प्रवास के क्रम में श्यामपुकुर गए थे. उस दौरान वे अत्यधिक बीमार पड़ गए. तब उनके शिष्यों ने मां सिद्धेश्वरी के चरणों में उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की और माता को नॉनवेज भोग अर्पित किए. कहा जाता है कि इस घटना के बाद रामकृष्ण परमहंस का स्वास्थ्य अच्छा हो गया. परंपरानुसार, तब से लेकर अब तक ठनठनियां कालीबाड़ी शक्ति पीठ में माता सिद्धेश्वरी को मांसाहारी भोग लगाया जाता है.

यह भी पढ़ें: शक्तिपीठ से कितना अलग है सिद्धपीठ, जानें इन दोनों में क्या होता है अंतर

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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