गरुड़ पुराण में महापाप माने गए हैं ये 5 काम, इन्हें करने वालों को मिलती है नरक में भयानक सजा

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कुल 271 अध्याय और लगभग 18,000 श्लोक शामिल हैं. यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें भगवान नारायण स्वयं गरुड़ को जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं का विस्तृत वर्णन करते हैं. गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक, दोनों के बारे में स्पष्ट विवरण मिलता है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने, अच्छे कर्म करने और जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देना है. जो व्यक्ति इस ग्रंथ की शिक्षाओं का पालन करता है, उसका जीवन सफल होता है और मृत्यु के बाद उसे श्रीहरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है.

कर्म और उसका फल

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सद्कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद सद्गति और स्वर्ग प्राप्त होता है. जबकि, अधर्म और बुरे कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और कठोर यातनाएं भोगते हैं. गरुड़ पुराण में कुछ कार्यों को महापाप की श्रेणी में रखा गया है, जिनका फल मृत्यु के बाद गंभीर दंड और यातनाओं के रूप में मिलता है।

गरुड़ पुराण के अनुसार 5 महापाप

निर्दोष की हत्या- भ्रूण, नवजात शिशु और गर्भवती महिला की हत्या करना या करवाना महापाप है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक में असहनीय यातनाएं सहनी पड़ती हैं.

स्त्री का अपमान- स्त्री का अपमान, प्रताड़ना, शोषण या उसका उपहास करने वाले नरक में जाते हैं और कठोर दंड भोगते हैं.

पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि- मित्र की पत्नी या किसी पराई स्त्री पर गलत दृष्टि रखना, उसका शोषण करना या दुर्व्यवहार करना महापाप है, जिसका फल मृत्यु के बाद कठोर दंड होता है.

धर्म और पूजा का मजाक उड़ाना- मंदिर, धर्मग्रंथों और पूजा-पाठ के नियमों का उपहास करने वाले जीवन में अशांति पाते हैं और मृत्यु के बाद भी कष्ट सहते हैं.

निर्बलों का शोषण- बुजुर्गों, असहाय, कमजोर या जरूरतमंदों को सताने वाले चाहे कितने भी धार्मिक कार्य क्यों न करें, मृत्यु के बाद उन्हें अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)