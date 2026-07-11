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बाघ की खाल से लेकर भस्म तक... ये हैं महादेव के वो 10 प्रतीक जिनमें छुपे हैं जीवन-मरण के गहरे रहस्य!

10 symbols of Mahadev: भोलेनाथ का पोशाक, उनका शस्त्र और उनके अन्य प्रतीक ऐसे गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं जिससे जीवन और मरण के भेद को समझा जा सकता है. आइए उन 10 प्रतीकों के अर्थ को जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 11, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:10 AM IST
बाघ की खाल से लेकर भस्म तक... ये हैं महादेव के वो 10 प्रतीक जिनमें छुपे हैं जीवन-मरण के गहरे रहस्य!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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