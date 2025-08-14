वृषभ राशि के Gen-Z जातकों के लिए बेहद लकी हैं ये रत्न, लव पार्टनर संग बढ़ने लगेगा प्यार
वृषभ राशि के Gen-Z जातकों के लिए बेहद लकी हैं ये रत्न, लव पार्टनर संग बढ़ने लगेगा प्यार

Best Gemstone for Taurus Gen Z: वृषभ राशि के लोग आमतौर पर आकर्षक, शौकीन और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन कई बार उनकी प्रेम-जीवन में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं. आइए जानते हैं कि इस राशि के लिए कौन से ती रत्न लकी साबित होते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:47 PM IST
वृषभ राशि के Gen-Z जातकों के लिए बेहद लकी हैं ये रत्न, लव पार्टनर संग बढ़ने लगेगा प्यार

Best Gemstone for Taurus Gen Z: रत्न शास्त्र के अनुसार, 12 राशियों के लिए विशेष रत्न निर्धारित किए गए हैं, जो व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार लाभकारी माने जाते हैं. सही रत्न धारण करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है और शुभ ग्रहों का सहयोग मिलता है. कई रत्न जीवन के विभिन्न पहलुओं को आसान बनाने में मदद करते हैं. आज हम राशिचक्र की दूसरी राशि (वृषभ) के लिए शुभ रत्नों की चर्चा करेंगे. इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो भौतिक सुख-सुविधाओं, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक है. वृषभ राशि के लोग आमतौर पर आकर्षक, शौकीन और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन कई बार उनकी प्रेम-जीवन में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं. ऐसे में कुछ विशेष रत्न उनके जीवन को संतुलित और सुखद बनाने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं उन 3 चमत्कारी रत्नों के बारे में.

मालाकाइट

मालाकाइट में प्राकृतिक हीलिंग गुण होते हैं और यह सीधे हृदय चक्र (Heart Chakra) से जुड़ा है. यह रत्न नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने में मदद करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है. वृषभ राशि के लोग कई बार जिद्दी और अधिकार जताने वाले होते हैं; मालाकाइट उनकी इस ऊर्जा को संतुलित करता है. इससे रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है और प्रेम संबंध लंबे समय तक टिकाऊ बनते हैं.

पन्ना (Emerald)

पन्ना वृषभ राशि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. यह संचार कौशल (Communication Skills) को बेहतर बनाता है और धन-संपत्ति तथा समृद्धि में वृद्धि करता है. यह रत्न रिश्तों में प्रेम और स्पष्टता लाने के लिए भी जाना जाता है. वृषभ राशि के जातकों के लिए पन्ना धारण करना सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है.

रोज क्वार्ट्ज (Rose Quartz)

रोज क्वार्ट्ज को ‘प्रेम का पत्थर’ कहा जाता है. यह मान्यता है कि सच्चा प्रेम आत्म-प्रेम (Self-love) से शुरू होता है. यदि जीवन में प्रेम की कमी महसूस हो रही हो, तो रोज क्वार्ट्ज उस खालीपन को भरने में मदद करता है और व्यक्ति को आत्म-स्वीकृति तथा आत्म-सम्मान की ओर प्रेरित करता है. यह रत्न भावनात्मक संतुलन लाता है, तनाव कम करता है और रिश्तों में दूरी मिटाने में सहायक होता है. वृषभ राशि के लोग इसे आभूषण के रूप में पहन सकते हैं या किसी भी रूप में अपने पास रख सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

