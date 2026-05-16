'सिटी ऑफ टेंपल्स' कहलाता है भारत का ये शहर, कभी हुआ करते थे 2000 से भी ज्यादा मंदिर!

Temple City Of India: भारत में कई शहर अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए मशहूर हैं. लेकिन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को टेंपल सिटी ऑफ इंडिया यानी मंदिरों का शहर कहा जाता है. यहां पहुंचते ही हर तरफ मंदिर दिखाई देते हैं. कहीं पुराने पत्थरों से बने विशाल मंदिर हैं, तो कहीं छोटी गलियों में सदियों पुराने धार्मिक स्थल मौजूद हैं. इस शहर की पहचान ही मंदिरों और आस्था से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि देश-विदेश से लोग यहां घूमने और दर्शन करने आते हैं.

2 हजार से ज्यादा मंदिर...

कहा जाता है कि एक समय भुवनेश्वर में करीब 2 हजार से ज्यादा मंदिर थे. समय के साथ कई मंदिर खत्म हो गए. लेकिन आज भी यहां 700 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं. यही संख्या इस शहर को खास बनाती है. यहां मंदिर सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं हैं. बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं. सड़क किनारे. बाजारों के पास. और पुराने मोहल्लों में मंदिर आसानी से दिखाई दे जाते हैं. शहर का वातावरण पूरी तरह धार्मिक और शांत महसूस होता है.

भुवनेश्वर की सबसे प्रसिद्ध मंदिर- लिंगराज मंदिर

भुवनेश्वर के ज्यादातर मंदिर कलिंग शैली में बने हैं. ये ओडिशा की पारंपरिक वास्तुकला मानी जाती है. इन मंदिरों की ऊंची मीनारें और पत्थरों पर की गई नक्काशी लोगों को आकर्षित करती है.लिंगराज मंदिर यहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है. यह भगवान शिव को समर्पित है. माना जाता है कि यह मंदिर करीब एक हजार साल पुराना है. मंदिर के आसपास सुबह से रात तक पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं. यहां आने वाले लोग सिर्फ मंदिर नहीं देखते. बल्कि यहां की जीवंत आस्था को महसूस भी करते हैं.

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खाने में दिखती है मंदिर के परंपराओं की झलक

भुवनेश्वर में मंदिरों का असर यहां की जिंदगी पर भी साफ दिखाई देता है. सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां और भजन सुनाई देने लगते हैं. फूल बेचने वाले, दीपक बनाने वाले, और पूजा सामग्री बेचने वाले लोगों की रोजी-रोटी भी मंदिरों से जुड़ी हुई है. यहां के त्योहार पूरे शहर को धार्मिक रंग में रंग देते हैं. ओडिया खाने में भी मंदिर परंपराओं की झलक दिखाई देती है. कई व्यंजन धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए माने जाते हैं.

आज भुवनेश्वर एक आधुनिक शहर बन चुका है. यहां बड़ी सड़कें, नई इमारतें और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. लेकिन इसके बीच सदियों पुराने मंदिर आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं. यही पुराना और नया मेल इस शहर को खास बनाता है. भुवनेश्वर सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है. बल्कि यह उस आस्था की कहानी है जिसने पूरे शहर की पहचान बना दी. यहां आने वाले लोग इतिहास. संस्कृति और भक्ति तीनों का अनुभव एक साथ करते हैं.