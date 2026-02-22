एक या दो नहीं.. कुल हजार स्तंभों पर टिका विशाल मंदिर, जहां दीवार का नामों निशान नहीं, यह है सूर्यदेव की उपासना का सर्वश्रेष्ठ स्थल

Thousand Pillar Temple: भारत में मंदिरों का इतिहास पुराना है. हर मंदिर की कोई न कोई धार्मिक मान्यता है. कुछ मंदिर अद्भुत हैं तो कुछ मंदिर अपनी कलाकृति और अपनी बनावट से किसी को भी आश्चर्य में डाल देते हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में रहस्यों से भरे कई मंदिर हैं जहां पर भक्त अपने आराध्य की आराधना के लिए पहुंचते हैं. इसी तरह दक्षिण भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर शिव जी और भगवान विष्णु के साथ गर्भगृह में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी विराजमान होते हैं. एक ऐसा मंदिर जो विशाल है लेकिन उसमें दीवार नहीं बल्कि हजार स्तंभ हैं और ये ही मंदिर के आधार हैं. एक ऐसा मंदिर जहां पर विशाल नंदी महाराज की प्रतिमा है. यह मंदिर है रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर. आइए 1000 स्तंभों पर टिके इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानें.

रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर

दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा में एक विशाल मंदिर स्थित है जो हजार स्तंभों पर टिका है. इस मंदिर का नाम रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर है. मंदिर का आधार ये हजार स्तंभ ही है, इसका ये अर्थ है कि मंदिर के सहारे के लिए कोई दीवार नहीं है. इस तरह इस मंदिर की बनावट अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक हो जाती है. कुछ स्तंभ एक दूसरे से इस तरह से सटे हैं कि जैसे दीवार ही हों. एक समय था जब मंदिर जर्जर स्थिति में पहुंच गया था लेकिन फिर सरकार के अधीन आने पर इसके मरम्मत के कार्य को जारी रखा गया और अब तो यहां दूर दूर से भक्त भी आने लगे हैं.

हजार स्तंभ वाला मंदिर

मंदिर के तीन गर्भगृह हैं जिसको त्रिकूटलयम के रूप में जाना जाता है. गर्भगृह में महादेव और विष्णु जी तो विराजमान ही है इसके साथ ही सूर्यदेव को भी गर्भगृह में स्थान दिया गया है. इस तरह से एक विशाल मंदिर में ब्रह्मांड के तीन बड़े ऊर्जा के माध्यमों की आराधना की जाती है.

मंदिर निर्माण के बारे में

मंदिर का निर्माण रुद्र देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया. ऐसे में रुद्र देव के गृह देवता की प्रतिमा को भी मंदिर में स्थान दिया गया है जिसके कारण ही इस मंदिर को रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर के रूप में जाना जाता है. मंदिर के वास्तुकला की बात करें तो चालुक्य मंदिरों की स्थापत्य शैली में इसे बनाया गया है. यहां काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित विशाल नंदी प्रतिमा है जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. मंदिर के प्रांगण में हाथी की प्रतिमा भी मौजूद है. वहीं इस मंदिर की बारीक नक्काशी का कोई जोड़ नहीं है.

धूमधाम से मनाए जाते हैं ये पर्व

यहां पर सूर्य देव की विशेष पूजा उपासना की जाती है. ऐसे में रविवार का दिन, मकर संक्रांति पर्व और पोंगल जैसे पर्वों पर भक्त यहां सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचते हैं. यहां तक की कई अन्य पर्वों पर जैसे महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा आदि त्योहारों पर यहां बहुत धूम होती है.

