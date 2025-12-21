Til Astrology: पुरुष के गुप्त अंगों पर तिल किस बात का संकेत, क्या देते हैं फल शुभ या अशुभ, जानिए

Til Astrology: ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर पर मौजूद तिल केवल त्वचा के निशान नहीं होते, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व, भविष्य और पिछले जन्मों के संचित कर्मों का संकेत देते हैं. शरीर के संवेदनशील हिस्सों, विशेष रूप से पुरुष के निजी अंग (Genitals) पर तिल का होना, व्यक्ति के स्वभाव, प्रेम जीवन और व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में कई रहस्यों को उजागर करता है. कई बार लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर पुरुष के निजी अंगों पर मौजूद तिल किस बात का संकेत देते हैं, सामुद्रिक शास्त्र में इसको लेकर क्या कहा गया है. आइए जानते हैं कि पुरुष के निजी अंगों पर तिल के निशान क्या संकेत देते है, शुभ या अशुभ.

व्यक्तित्व और मानसिक दृष्टिकोण

निजी अंग पर तिल होने वाले व्यक्ति आमतौर पर खुले विचारों और उदार प्रवृत्ति के होते हैं. ऐसे लोगों की विचार दूसरों से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं. वे किसी भी विषय पर जल्दबाजी में राय बनाने के बजाय, गहराई से सोचने में विश्वास रखते हैं. उनकी बौद्धिक क्षमता और राय को उनके सामाजिक दायरे में काफी महत्व दिया जाता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन का स्वरूप

ईमानदारी और भावुकता- ज्योतिष के अनुसार, ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों में काफी ईमानदार और भावुक होते हैं. उनके लिए प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक जुड़ाव का विषय होता है. अगर तिल शुभ स्थिति में है, तो वैवाहिक जीवन सुखद और रोमांटिक रहता है. ऐसे जातक अपने साथी के प्रति बेहद स्नेही होते हैं.

समुद्र शास्त्र यह भी संकेत देता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े विलासी हो सकते हैं. कुछ स्थितियों में विवाह के बाद भी अन्य संबंधों के प्रति झुकाव की संभावना रहती है, लेकिन अगर उन्हें एक ऐसा साथी मिल जाए जो उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं को समझे, तो वे अत्यंत वफादार सिद्ध होते हैं.

स्थान के आधार पर भिन्न प्रभाव

अगर तिल लिंग के आधार पर है, तो व्यक्ति स्वभाव से बहुत उत्साही और ऊर्जावान होता है. तिल जितना साफ और गहरा होगा, उसके गुणों और प्रभावों की तीव्रता उतनी ही अधिक स्पष्ट रूप से जीवन में दिखाई देगी. शास्त्र कहते हैं कि यदि गुप्तांग के साथ-साथ सिर या भुजाओं पर भी तिल हो, तो व्यक्ति स्वभाव से उग्र प्रेमी हो सकता है और उसकी संतुष्टि का स्तर अलग हो सकता है.

स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति

कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यहां तिल का होना यौन जनित रोगों के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाता है. इसलिए, ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है. आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत अधिक धनवान भले ही न हों, लेकिन उनके पास जितना होता है, वे उसी में संतुष्ट रहना जानते हैं. उनके लिए मानसिक शांति भौतिक संपदा से अधिक मायने रखती है.

कर्मों का लेखा-जोखा

तिल ज्योतिष में इन निशानों को 'बर्थ मार्क' माना जाता है. मान्यता है कि ये निशान जातक के पिछले जन्मों के अनुभवों और आदतों को वर्तमान जीवन में चित्रित करते हैं. जहां एक शुभ तिल व्यक्ति को संवेदनशील और प्रेमी बनाता है, वहीं एक अशुभ तिल व्यक्ति को विपरीत लिंग के प्रति उदासीन भी कर सकता है.

