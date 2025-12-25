Advertisement
Hindi Newsधर्मतिल चतुर्थी कब है और क्‍यों है इतनी महत्‍वपूर्ण? इस तिलकुट चौथ पर अंगारक योग का भी शुभ संयोग

तिल चतुर्थी कब है और क्‍यों है इतनी महत्‍वपूर्ण? इस तिलकुट चौथ पर अंगारक योग का भी शुभ संयोग

Tilkut Chauth Kab Hai 2026: साल की 4 प्रमुख चतुर्थी में से एक सकट चौथ या तिल चतुर्थी जनवरी 2026 में मनाई जाएगी. इसे बड़ी चतुर्थी भी कहते हैं. जानिए तिल चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:27 AM IST
तिल चतुर्थी कब है और क्‍यों है इतनी महत्‍वपूर्ण? इस तिलकुट चौथ पर अंगारक योग का भी शुभ संयोग

Til Chaturthi 2026: सकट चौथ से मतलब है सारे संकटों को हरने वाली चतुर्थी. माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ कहते हैं. साथ ही तिल चतुर्थी या तिलकुट चौथ के नाम से भी मशहूर है. इस दिन भगवान गणेश को पूजा में तिल अर्पित की जाती है. यह चतुर्थी भगवान गणेश और संकटा माता को समर्पित है. यह व्रत करने से संकट दूर होते हैं, साथ ही सुख, सौभाग्य, सफलता मिलती है. संतान प्राप्ति के लिए भी तिलकुटा चौथ व्रत रखा जाता है. 

4 प्रमुख चतुर्थी में से एक 

हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, जिसमें भगवान गणेश के लिए व्रत रखा जाता है, पूजा की जाती है. इस तरह साल में 24 गणेश चतुर्थी आती हैं लेकिन इनमें 4 चतुर्थी को सबसे ज्‍यादा महत्‍व दिया गया है. इसमें भाद्रपद मास की चतुर्थी, जिसमें भगवान गणेश का जन्‍मदिन मनाया जाता है और इसी दिन से 10 दिन का गणेशोत्‍सव प्रारंभ होता है. दूसरी अहम चतुर्थी माघ मास की तिलकुटा चौथ होती है. तीसरी, वैशाख मास की चतुर्थी और चतुर्थी कार्तिक मास की चतुर्थी होती है, जिसमें सुहागिनें करवा चौथ व्रत रखती हैं. 

तिलकुटा चौथ 2026 

हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी सकट चौथ, तिलकुटा चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 08:01 पर प्रारंभ होगी 7 जनवरी 2026 को सुबह 06:52 पर समाप्‍त होगी. इस दिन पूजा के लिए शाम को 7:21 मिनट से रात 9:03 तक शुभ मुहूर्त है. इस दिन पूजा में भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं. वहीं  सकट चौथ पर चंद्रोदय समय 6 जनवरी को रात 8:54 मिनट पर है. 

मान्यता है कि तिलकुटा चौथ के दिन तिल से बनी चीजों का भोग लगाने पर गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं. साथ ही इस दिन तिल का सेवन भी करना चाहिए. तिल का दान भी करना चाहिए. इससे बीमारियां दूर होती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

