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Tirupati Balaji Mandir: तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर को भक्तों ने चढ़ाएं खूब प्रसाद, 1.26 करोड़ लड्डुओं की बिक्री के साथ टूट गए पुराने सारे रिकॉर्ड!

Tirupati Balaji Laddu Record: तिरुपति मंदिर की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए उस पर गौर करें तो जून के महीने में लड्डू की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है जो पिछले साल की अपेक्षा सीधा 6 प्रतिशत ज्यादा है. आइए उन आंकड़ों पर गौर करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 04, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:26 AM IST
Tirupati Balaji Mandir: तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर को भक्तों ने चढ़ाएं खूब प्रसाद, 1.26 करोड़ लड्डुओं की बिक्री के साथ टूट गए पुराने सारे रिकॉर्ड!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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