/Tirupati Balaji Mandir: तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर को भक्तों ने चढ़ाएं खूब प्रसाद, 1.26 करोड़ लड्डुओं की बिक्री के साथ टूट गए पुराने सारे रिकॉर्ड!

तिरुपति बालाजी मंदिर में जून के महीने में भक्तों ने भगवान वेंकटेश्वर को लड्डू के प्रसाद का खूब भोग लगाया. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अनुसार जून के महीने में रिकॉर्ड 1.26 करोड़ लड्डू बेचने का रिकॉर्ड बना है. जिससे मंदिर में लड्डुओं की बिक्री के पहले के सभी रिकॉर्ड टूटे हैं. शुक्रवार को टीटीडी ने यह जानकारी दी है. पिछले साल यानी जून 2025 की अपेक्षा इस साल जून 2026 में छह परसेंट से ज्यादा लड्डूओं की बिक्री हुई है.
एक प्रेस रिलीज में बचाया गया कि तीर्थयात्रियों के बढ़ने के साथ ही लड्डू के उत्पादन में भी काफी हद तक की तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा बढ़ात्तरी की गई है. प्रेस रिलीज के अनुसार जून 2026 में 1.26 करोड़ लड्डुओं की बिक्री जून 2025 की तुलना में, 7.5 लाख ज्यादा है. यह बढ़ोतरी 6.37 परसेंट की है.
पिछले तीन महीने की अपेक्षा जून में लड्डू की बिक्री में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई. दो साल पहले के आंकड़े पर गौर करें तो जून 2024 की अपेक्षा लड्डू की बिक्री में 24 लाख से अधिक वृद्धि हुई. दो साल पुराने आंकड़ों के अनुसार 2026 में लड्डुओं की बिक्री में 23.5 परसेंट की वृद्धि हुई. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने अप्रैल 2026 में 1.1 करोड़ से अधिक लड्डू बेचे और फिर 1.2 करोड़ से अधिक लड्डू मई 2026 में बेचे गए.
जानकारी के अनुसार तिरुपति बालाजी में लड्डू का प्रसाद बनाने की परंपरा सालों पुरानी है. पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता था लेकिन सन् 1940 के आसपास के सालों में परंपरा में बदलाव हुआ और बूंदी की जगह प्रसाद के रूप में लड्डू चढ़ाया जाने लगा. तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम यानी लड्डू का प्रसाद बहुत पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए भक्त जब तक भगवान वेंकटेश्वर को लड्डू का प्रसाद न चढ़ाएं तब तक दर्शन को अधूरा माना जाता है.
ध्यान दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों को जो लड्डू दिए जाते हैं वो प्रोक्तं लड्डू हैं और जब किसी विशेष त्योहार पर लड्डू तैयार किए जाते हैं तो उस लड्डू को अस्थानम लड्डू कहते हैं. कुछ खास भक्तों के लिए एक विशेष तरह के लड्डू तैयार किए जाते हैं जिन्हें कल्याणोत्सवम लड्डू के रूप में जाना जाता है.