/Tirupati Balaji Mandir: तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर को भक्तों ने चढ़ाएं खूब प्रसाद, 1.26 करोड़ लड्डुओं की बिक्री के साथ टूट गए पुराने सारे रिकॉर्ड!

जानकारी के अनुसार तिरुपति बालाजी में लड्डू का प्रसाद बनाने की परंपरा सालों पुरानी है. पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता था लेकिन सन् 1940 के आसपास के सालों में परंपरा में बदलाव हुआ और बूंदी की जगह प्रसाद के रूप में लड्डू चढ़ाया जाने लगा. तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम यानी लड्डू का प्रसाद बहुत पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए भक्त जब तक भगवान वेंकटेश्वर को लड्डू का प्रसाद न चढ़ाएं तब तक दर्शन को अधूरा माना जाता है.