Advertisement
trendingNow13160864
Hindi Newsधर्मसैंकड़ों साल से बिना तेल-घी के जल रहा है इस मंदिर में दीया, भगवान को आता है पसीना

सैंकड़ों साल से बिना तेल-घी के जल रहा है इस मंदिर में दीया, भगवान को आता है पसीना

बिना घी या तेल डाले कोई दीपक कैसे जल सकता है, वो भी सैंकड़ों साल से. ये बात सुनकर भले ही भरोसा न हो रहा हो, लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है जो ऐसे कई रहस्‍यों से भरा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्‍य.
तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्‍य.

भारत के मंदिरों के चमत्‍कार और रहस्‍य दुनिया भर में मशहूर हैं. किसी मंदिर का झंडा हवा से उल्‍टी दिशा में लहराता है तो कहीं अनजाने से स्‍त्रोत से पानी की धार आकर शिवलिंग का अभिषेक करती है. आज हम एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जानते हैं, जहां भगवान को पसीना आता है. भगवान की मूर्ति छूने पर वैसी गरम लगती है जैसे इंसान के शरीर में ताप होता है. इतना ही नहीं मंदिर में एक दीपक बिना घी-तेल के जल रहा है. ये मंदिर है दक्षिण भारत का तिरुपति बालाजी मंदिर. जो अपनी अमीरी के लिए के लिए भी मशहूर है. 

भगवान की मूर्ति पर हैं असली बाल 

भगवान विष्णु को समर्पित तिरुपति बालाजी मंदिर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है. यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है. यहां भगवान विष्‍णु का नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी और उनकी पत्‍नी देवी लक्ष्‍मी का नाम पद्मावती है. यहां भगवान की मूर्ति से जुड़े कई ऐसे रहस्‍य हैं, जो चौंका देते हैं. जिनके बारे में सुनकर एकबारगी तो भरोसा ही नहीं होता है. 

इस मंदिर में भगवान बालाजी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं. ये न कभी उलझते हैं और न रूखे होते हैं. बल्कि ये बाल हमेशा मुलायम रहते हैं. इतना ही नहीं भगवान की मूर्ति से पसीना आता है, जिसे मंदिर के पुजारी पोंछते रहते हैं. कहा जाता है कि भगवान यहां स्‍वयं विराजमान हैं क्‍योंकि उनकी यह मूर्ति वैसे ही गरम रहती है जैसे इंसान का शरीर का गरम रहता है. यह भी कहा जाता है कि मूर्ति पर कान लगाकर सुनने से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है. भगवान को ठंडक पहुंचाने के लिए हर गुरुवार को उन्‍हें चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके सूखने पर माता लक्ष्‍मी की आकृति नजर आती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिना घी-तेल के जलता दीपक 

इस मंदिर में एक खास दीपक भी है जो सैंकड़ों साल से बिना घी-तेल के जल रहा है. कोई नहीं जानता कि इस दीपक को किसने जलाया और कैसे जलाया, जो ये बिना घी-तेल के लगातार प्रज्‍वलित है. इस खास दीपम को देखने के लिए भी बड़ी संख्‍या में लोग आते हैं. 

चमत्‍कारों से इतर बात करें तो इस मंदिर को लेकर मान्‍यता है कि यहां दर्शन करने और सच्‍चे मन से प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

tirupati balaji mandir

Trending news

40 साल बाद दंतेवाड़ा में खत्म हुआ 'लाल आतंक', आखिरी नक्सली का सरेंडर
Naxal Free Dantewada
40 साल बाद दंतेवाड़ा में खत्म हुआ 'लाल आतंक', आखिरी नक्सली का सरेंडर
1 अप्रैल से बदल गया कचरा उठाने का तरीका, अब ऐसे उठेगा गीला-सूखा कचरा; पूरा शेड्यूल
Delhi garbage
1 अप्रैल से बदल गया कचरा उठाने का तरीका, अब ऐसे उठेगा गीला-सूखा कचरा; पूरा शेड्यूल
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
Kashmiri Pandits
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
DNA
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
Ashok Kharat
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ