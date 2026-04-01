सैंकड़ों साल से बिना तेल-घी के जल रहा है इस मंदिर में दीया, भगवान को आता है पसीना

भारत के मंदिरों के चमत्‍कार और रहस्‍य दुनिया भर में मशहूर हैं. किसी मंदिर का झंडा हवा से उल्‍टी दिशा में लहराता है तो कहीं अनजाने से स्‍त्रोत से पानी की धार आकर शिवलिंग का अभिषेक करती है. आज हम एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जानते हैं, जहां भगवान को पसीना आता है. भगवान की मूर्ति छूने पर वैसी गरम लगती है जैसे इंसान के शरीर में ताप होता है. इतना ही नहीं मंदिर में एक दीपक बिना घी-तेल के जल रहा है. ये मंदिर है दक्षिण भारत का तिरुपति बालाजी मंदिर. जो अपनी अमीरी के लिए के लिए भी मशहूर है.

भगवान की मूर्ति पर हैं असली बाल

भगवान विष्णु को समर्पित तिरुपति बालाजी मंदिर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है. यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है. यहां भगवान विष्‍णु का नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी और उनकी पत्‍नी देवी लक्ष्‍मी का नाम पद्मावती है. यहां भगवान की मूर्ति से जुड़े कई ऐसे रहस्‍य हैं, जो चौंका देते हैं. जिनके बारे में सुनकर एकबारगी तो भरोसा ही नहीं होता है.

इस मंदिर में भगवान बालाजी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं. ये न कभी उलझते हैं और न रूखे होते हैं. बल्कि ये बाल हमेशा मुलायम रहते हैं. इतना ही नहीं भगवान की मूर्ति से पसीना आता है, जिसे मंदिर के पुजारी पोंछते रहते हैं. कहा जाता है कि भगवान यहां स्‍वयं विराजमान हैं क्‍योंकि उनकी यह मूर्ति वैसे ही गरम रहती है जैसे इंसान का शरीर का गरम रहता है. यह भी कहा जाता है कि मूर्ति पर कान लगाकर सुनने से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है. भगवान को ठंडक पहुंचाने के लिए हर गुरुवार को उन्‍हें चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके सूखने पर माता लक्ष्‍मी की आकृति नजर आती है.

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बिना घी-तेल के जलता दीपक

इस मंदिर में एक खास दीपक भी है जो सैंकड़ों साल से बिना घी-तेल के जल रहा है. कोई नहीं जानता कि इस दीपक को किसने जलाया और कैसे जलाया, जो ये बिना घी-तेल के लगातार प्रज्‍वलित है. इस खास दीपम को देखने के लिए भी बड़ी संख्‍या में लोग आते हैं.

चमत्‍कारों से इतर बात करें तो इस मंदिर को लेकर मान्‍यता है कि यहां दर्शन करने और सच्‍चे मन से प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)