12 मंजिला भव्य मंदिर और सोने की आंखों वाले हनुमान जी, स्टील सिटी बोकारो के इन 5 मंदिरों में छिपे हैं कई अनोखे रहस्य

Bokaro hanuman temples: झारखंड का बोकारो जिला अपने भव्य और अनोखे हनुमान मंदिरों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां 12 मंजिला ऊंचे मंदिर से लेकर सोने की आंखों वाली प्रतिमाएं भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र हैं.
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Bokaro hanuman temples: झारखंड का बोकारो जिला सिर्फ उद्योग और स्टील प्लांट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों के लिए भी जाना जाता है. यहां कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं, जहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. इन मंदिरों की खास बात उनकी भव्य प्रतिमाएं और अनोखी बनावट है. कहीं 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा है तो कहीं 12 मंजिला विशाल मंदिर बना हुआ है. इन मंदिरों से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है.
बोकारो के नावाडीह प्रखंड के चिरूडीह गांव में स्थित श्रीश्री संकटमोचन मंदिर जिले के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है. स्थानीय लोग इसे महावीर मंदिर के नाम से जानते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक यह मंदिर करीब 105 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा है. इसकी ऊंचाई और विशाल स्वरूप दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेता है. यहां हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है. लोग यहां परिवार की सुख-शांति और संकट दूर होने की कामना लेकर पहुंचते हैं.
चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो गांव में बनी 51 फीट ऊंची सुनहरी हनुमान प्रतिमा भी काफी प्रसिद्ध है. इसे बोकारो जिले की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा माना जाता है. इसकी भव्यता इतनी ज्यादा है कि यह करीब दो किलोमीटर दूर से दिखाई देती है. यही वजह है कि यहां सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. लोग यहां दर्शन करने के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं. मंदिर का शांत वातावरण भक्तों को खास आध्यात्मिक अनुभव देता है.
बेरमो प्रखंड का संकट मोचन हनुमान मंदिर भी लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है. यहां भगवान हनुमान की 12 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है. प्रतिमा में हनुमान जी को हाथ में पर्वत उठाए हुए दिखाया गया है. श्रद्धालु यहां गुड़ और चना चढ़ाकर पूजा करते हैं. वहीं चास स्थित संकट मोचन मनोकामना हनुमान मंदिर में 18 फीट ऊंची प्रतिमा भक्तों को आकर्षित करती है. लोग मानते हैं कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
बोकारो शहर के सेक्टर-6 में बना मंगल महावीर मंदिर भी काफी चर्चित है. यहां 8 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित है, जिसमें भगवान को गदा और विशाल चकरी के साथ दर्शाया गया है. इसके अलावा जिले में एक 12 मंजिला भव्य हनुमान मंदिर भी मौजूद है, जिसे सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है. यहां लगी 15 फीट ऊंची प्रतिमा की आंखें असली सोने से बनाई गई हैं. मंदिर का निर्माण पूरा होने में करीब 10 साल लगे थे. इसकी भव्यता और सुंदरता दूर-दूर से लोगों को आकर्षित करती है.
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