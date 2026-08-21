/चूहों का धाम या पाताल लोक से जुड़ा शिवलिंग? भारत के 5 ऐसे मंदिर जिनके रहस्य पढ़कर उड़ जाएंगे होश!

भारत अपनी पौराणिक संस्कृति, अटूट आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. हमारे देश के कोने-कोने में ऐसे कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिनकी सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है.
लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं, जिनकी अनोखी बातें और रहस्य आज तक किसी के पल्ले नहीं पड़े. विज्ञान और आधुनिक तकनीक के इस दौर में भी वैज्ञानिक इन मंदिरों से जुड़े रहस्यों के आगे घुटने टेक चुके हैं. आज हम भारत के ऐसे ही 5 बेहद अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में.
राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर अपने आप में बेहद अनोखा है. इस मंदिर में करीब 25 हजार से भी ज्यादा चूहे रहते हैं, जिन्हें श्रद्धालु बहुत पवित्र मानते हैं. यहां सफेद चूहों का दिखना बेहद शुभ माना जाता है.
वहीं गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर दिन में दो बार समुद्र के पानी में पूरी तरह गायब हो जाता है. समुद्र में ज्वार आने पर यह डूब जाता है और पानी उतरते ही दोबारा भक्तों को दिखाई देने लगता है.
राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल के बीहड़ों के पास अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है. इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का रहस्य हर किसी को हैरत में डाल देता है. माना जाता है कि यह शिवलिंग दिन में तीन बार अपना रंग बदलता है.
सुबह के समय इसका रंग लाल रहता है, दोपहर में यह केसरिया हो जाता है और शाम होते-होते इसका रंग सांवला दिखाई देने लगता है. वैज्ञानिक भी आज तक इसके पीछे की असली वजह का पता नहीं लगा पाए हैं.
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बेहद ऊंचाई पर स्थित बिजली महादेव मंदिर का रहस्य भी बेहद चौंकाने वाला है. इस मंदिर के शिवलिंग पर हर कुछ सालों में अचानक आकाशीय बिजली गिरती है.
बिजली गिरते ही शिवलिंग पूरी तरह टूटकर खंडित हो जाता है. इसके बाद मंदिर के पुजारी मक्खन के लेप से शिवलिंग के टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं. कुछ ही दिनों में शिवलिंग फिर से अपने पुराने और ठोस रूप में आ जाता है.
छत्तीसगढ़ के खरौद में स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर को धार्मिक रूप से काफी पवित्र माना जाता है. इस मंदिर के शिवलिंग में करीब एक लाख छोटे-छोटे छेद हैं, जिसकी वजह से इसे लक्षलिंग भी कहते हैं.
इनमें से एक छेद का संबंध पाताल लोक से माना जाता है. उस छेद में जितना भी पानी डालो, वह तुरंत गायब हो जाता है. वहीं इसका एक अन्य छेद हमेशा पानी से लबालब भरा रहता है, जिसे अक्षय कुंड कहा जाता है.
गुजरात के भावनगर में स्थित निष्कलंक महादेव मंदिर में पांच शिवलिंग एक ही चबूतरे पर बने हैं. यहां रोजाना समुद्र की लहरें खुद आकर भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं.
इसके अलावा मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित हनुमंता मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है. यहां के स्थानीय निवासियों की ऐसी अटूट मान्यता है कि भगवान हनुमान अपने भक्तों का इलाज एक डॉक्टर की तरह करते हैं और बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और स्थानीय आस्था पर आधारित है. इसका उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना या वैज्ञानिक तथ्यों को चुनौती देना नहीं है. यह सामग्री केवल पाठकों की रुचि और सामान्य जानकारी (ज्ञानवर्धन) के लिए प्रस्तुत की गई है.