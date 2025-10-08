Advertisement
मुख्य द्वार पर लगा तोरण कितने दिनों बाद हटा देना चाहिए, दिवाली से पहले जरूर जान लें फायदे वाली बात

Vastu Tips for Toran Bandhanwar: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे पर लगाए जाने वाले तोरण यानी वंदनवार से जुड़े विशेष नियम बताए गए हैं, जिन्हें दिवाली से पहले हर किसी को जान लेना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 08, 2025, 04:32 PM IST
Vastu Tips for Bandhanwar: हिंदू धर्म में मुख्य द्वार पर तोरण या बंदनवार लगाना शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. विशेष रूप से आम के पत्तों से बना तोरण लगाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है. यह न सिर्फ घर की सजावट का हिस्सा है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है. दिवाली, होली जैसे शुभ त्योहारों में घर के मुख्य द्वार पर तोरण यानी वंदनवार जरूर लगाए जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाने वाला तोरण कितने दिनों में बदल देना चाहिए या हटा देना चाहिए. आइए जानते हैं तोरण यानी वंदनवार से जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

आम के पत्तों का तोरण क्यों होता है विशेष

सनातन धर्म में आम के पेड़ को अत्यंत शुभ माना गया है. इसकी लकड़ियों का उपयोग यज्ञ और हवन जैसे मांगलिक कार्यों में किया जाता है. इसी तरह आम के पत्तों से बना तोरण मुख्य द्वार पर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यही कारण है कि त्योहारों, विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर दरवाजे को आम के पत्तों या फूलों के तोरण से सजाने की परंपरा निभाई जाती है.

तोरण कब हटाना चाहिए

धार्मिक मान्यता के अनुसार, आम के पत्तों का तोरण सूखने के बाद हटा देना चाहिए. हालांकि इसके लिए कोई निश्चित दिन नहीं बताया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर 12 से 15 दिनों के भीतर पत्ते मुरझाने लगते हैं. ऐसे में इस अवधि के भीतर तोरण बदलना शुभ माना जाता है. यह भी कहा जाता है कि सूखा हुआ तोरण घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है और सकारात्मक ऊर्जा में बाधा डालता है. इसलिए समय-समय पर ताजा तोरण लगाना घर की सुख-समृद्धि और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है.

आम के पत्तों से जुड़े शुभ उपाय

आम के पत्ते न सिर्फ तोरण बनाने के लिए उपयोगी हैं, बल्कि इन्हें कई धार्मिक उपायों में भी इस्तेमाल किया जाता है. यदि पूजा के बाद गंगाजल को आम के पत्ते की सहायता से घर के कोनों में छिड़का जाए, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है. माना जाता है कि यह उपाय बुरी नजर से रक्षा करता है और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने में भी सहायक होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

