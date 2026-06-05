जब तमाम कोशिशों के बाद भी सूनी हो गोद, तो काम आ सकते हैं ये आसान तरीके

Tips For Conceiving A Baby: शादी के बाद हर कपल का ये सपना होता है कि उनके आंगन में भी बच्चे की किलकारी गूंजे. संतान का सुख किसी भी वैवाहिक जीवन को पूरा और खुशियों से भरने वाला माना जाता है. मगर कई बार लाख कोशिशों, मन्नतों और डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद भी कुछ लोगों की यह हसरत अधूरी रह जाती है. ऐसे में घर का माहौल निराशा और तनाव से भर जाता है.

ज्योतिष शास्त्र की मानें तो इसके पीछे कुंडली के कुछ ग्रह दोष या नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार हो सकती है. अच्छी बात यह है कि हमारे पारंपरिक और धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसे आसान व बेहद असरदार उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अगर पूरे दिल और भरोसे के साथ किया जाए, तो सूनी गोद जल्द ही भर सकती है.

इस मंत्र का करें जाप

अगर आप भी संतान प्राप्ति की राह देख रहे हैं, तो ज्योतिष के मुताबिक आपको शुक्र देव की शरण में जाना चाहिए. नियमित रूप से ॐ शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है और संतान के योग मजबूत बनाता है. इसके साथ ही, घर में एक बार नवग्रह शांति का पाठ जरूर करवाएं. मान्यता है कि जब नौ ग्रह शांत और अनुकूल होते हैं, तो भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और संतान प्राप्ति के रास्ते में आ रही हर रुकावट अपने आप दूर होने लगती है.

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चमत्कारी और आजमाए हुए टोटके

हमारी परंपराओं में कुछ बेहद चमत्कारी और आजमाए हुए टोटके भी मिलते हैं. जैसे, 9 साल से छोटी कन्याओं को साक्षात देवी का रूप मानकर उनका आशीर्वाद लेना और उनके पैर छूना बहुत शुभ फल देता है. इसके अलावा, किसी भी गुरुवार के दिन एक पीली कौड़ी को पीले धागे में बांधकर गले या कमर में पहन लें.

एक और असरदार उपाय यह है कि बरगद के पत्ते पर कुमकुम से साफ साफ स्वास्तिक बनाएं, उस पर थोड़े से अक्षत और एक साबुत सुपारी रखकर किसी भी देवी मां के मंदिर में चुपचाप चढ़ा आएं. यह छोटा सा काम आपकी बरसों की मुराद पूरी कर सकता है.

इन सबके साथ ही, महादेव और भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति तो हर संकट को हरने वाली है. यदि पति पत्नी मिलकर रोज नियम से शिवलिंग का जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करें, तो संतान सुख का आशीर्वाद जरूर मिलता है. पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, इसलिए वहां दीपक जलाकर परिक्रमा करना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है.

अपने बेडरूम में लड्डू गोपाल यानी बाल कृष्ण की मुस्कुराती हुई तस्वीर या मूर्ति ऐसी जगह लगाएं जहां सुबह उठते ही आपकी नजर पड़े. कान्हा का यह नटखट रूप घर में पॉजिटिविटी लाता है. कुछ लोग संतान दोष को दूर करने के लिए नाग देवता की पूजा भी करते हैं, जो काफी फलदायी होती है.

गोपाल मंत्र है सबसे ताकतवर

शास्त्रों में संतान गोपाल मंत्र को सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया है. मंत्र है देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणंगता. इस मंत्र का तुलसी की माला से रोज 108 बार जाप करें. माना जाता है कि एक साल तक बिना नागा इस मंत्र का पाठ करने से श्रीकृष्ण जैसी सुंदर और योग्य संतान की प्राप्ति होती है.

इसके अलावा, अपने बेडरूम के वास्तु का भी थोड़ा ध्यान रखें. सोते समय पत्नी को हमेशा पति के बाईं तरफ सोना चाहिए, और आपका बेड कभी भी छत के बीम के ठीक नीचे नहीं होना चाहिए. ये छोटी छोटी बातें घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती हैं और आपकी मनोकामना को जल्द पूरा करती हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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