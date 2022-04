Travel Tips: यात्रा पर निकलने से पहले कर लें ये जरूरी काम, हर अनहोनी से होगा बचाव!

How to do trouble free Travel: घूमने-फिरने का शौक कई लोगों को होता है. हालांकि सारी यात्राएं केवल घूमने-छुट्टियां मनाने के लिहाज से नहीं की जाती हैं. कामकाज से लेकर पारिवारिक कारणों के चलते भी यात्राएं करनी पड़ती हैं. कुछ यात्राएं सुखद यादों की तरह हमेशा जेहन में बनी रहती हैं तो कुछ बुरे सपने की तरह साबित होती हैं. यात्राओं में होने वाली समस्‍याओं या अनहोनी से बचने के लिए ज्‍योतिष शास्‍त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं. कोशिश करें कि हर यात्रा शुरू करने से पहले ये उपाय कर लें, ताकि आपकी हर यात्रा सुखद रहे.

शुभ यात्रा के टिप्‍स

- यात्रा पर जाने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करें. इससे आपकी सोच सकारात्‍मक रहेगी और आपको कामों में सफलता मिलेगी.

- यात्रा पर निकलने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम करके निकलना बहुत अच्‍छा होता है. वे विध्‍नहर्ता हैं और सारे संकट दूर करने वाले हैं.

- याद रखें कि यात्रा पर निकलने से पहले गलती से भी मौसम या प्रकृति से जुड़ी किसी चीज की बुराई न करें. ऐसा करना अशुभ होता है.

- टूर-ट्रिप पर जाने से पहले अपने ईष्‍ट देव का स्‍मरण करें और दही खाकर निकलें. इससे यात्रा शुभ रहती है और बिना किसी रुकावट के संपन्‍न होती है.

- यात्रा के दौरान जहां भी रात में ठहरें, यह सुनिश्चित कर लें कि सोते समय आपका सिर उत्‍तर दिशा की ओर न रहे.

- लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा से पहले हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं. ऐसा करने से आपकी यात्रा सुखद रहेगी.

यह भी पढ़ें: Spider Climbing On Body: शरीर पर मकड़ी चढ़ने के होते हैं कई शुभ-अशुभ मतलब, जानें

बेहद शुभ होते हैं ये संकेत

यदि यात्रा पर निकलते समय गहने पहने हुए कोई सुहागन महिला दिख जाए तो यह बहुत शुभ होता है. इसके अलावा जल से भरा हुआ कलश, मटका, बछड़े को दूध पिलाती गाय का दिखना भी बहुत शुभ होता है. यात्रा पर निकलते समय इन चीजों का दिखना यात्रा में खूब सफलता दिलाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)