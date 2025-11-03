Advertisement
Hindi Newsधर्म

पितृ दोष दूर करने के लिए खास है ये शिव मंदिर, धंसता हुआ शिवलिंग दे रहा ये विनाशकारी संकेत!

How to Remove Pitra Dosh: वैसे तो पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए तमाम तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा है, जहां दर्शन करने से इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है. आइए जानते है मंदिर में मौजूद शिवलिंग से जुड़े रहस्य.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:34 PM IST
Trimbakeshwar Jyotirling Secrets and Importance: महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र स्थल है. यह सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की उपस्थिति मानी जाती है. इसीलिए इसे "त्र्यंबक" यानी तीन नेत्रों वाले भगवान शिव का स्वरूप कहा जाता है. मंदिर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल, ब्रह्मगिरि पर्वत की तलहटी में स्थित है. पौराणिक मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग पितृ दोष को दूर करने में अत्यंत सहायक है. वहीं, यहां का धंसता हुआ शिवलिंग कलयुग के अंत का विनाशकारी संकेत दे रहा है. आइए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में.

मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक विशेषता

त्र्यंबकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण नाना साहब पेशवा ने करवाया था. मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग की यह विशेषता है कि इसमें तीन छोटे-छोटे लिंग दिखाई देते हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं. इस कारण यह ज्योतिर्लिंग अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग और अद्वितीय माना जाता है.

यह शिवलिंग स्वयंभू (स्वतः प्रकट) है, और इसमें निरंतर जल का रिसाव होता रहता है जो कभी सूखता नहीं. यह स्थान “कुशावर्त कुंड” के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां से गोदावरी नदी का प्रवाह शुरू होता है. कहा जाता है कि कुशावर्त में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर बढ़ जाता है. ज्योतिषीय दृष्टि से त्र्यंबकेश्वर मंदिर को कालसर्प दोष, पितृ दोष और नारायण नागबली पूजा के लिए विशेष स्थान माना गया है. यहां नियमित रूप से इन दोषों को शांति के लिए विशेष पूजा-अर्चना की जाती है.

धंसता हुआ शिवलिंग और कलियुग का संकेत

यह भी एक अद्भुत तथ्य है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का शिवलिंग समय के साथ धीरे-धीरे धंसता जा रहा है. पौराणिक मान्यता है कि जब यह शिवलिंग पूरी तरह भूमि में समा जाएगा, तब कलियुग का अंत माना जाएगा. इसीलिए इसे “युग परिवर्तन का संकेत” भी कहा जाता है. त्र्यंबकेश्वर को मोक्षदायी स्थल माना गया है. यहां श्रद्धापूर्वक पूजा करने से पितृ दोष, ग्रह दोष और कालसर्प दोष समाप्त हो जाते हैं तथा भक्त को दीर्घायु, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

यह भी पढ़ें: नवग्रह से जुड़े ये पौधे चुन-चुनकर दूर करेंगे वास्तु दोष, जानें किस दिशा में लगाएं

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा

पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत के निकट तपस्या करते थे. उनकी सेवा और तपस्या से देवता अत्यंत प्रसन्न थे, जिससे इंद्र को ईर्ष्या हुई. इंद्र ने एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया. जब ऋषि ने गाय को हल्की घास की डंडी से भगाया, तो वह तुरंत मर गई. इंद्र ने यह अफवाह फैला दी कि गौतम ऋषि ने गौहत्या की है. इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने देवताओं से उपाय पूछा. उन्होंने सलाह दी कि उन्हें भगवान शिव की आराधना करके गंगा को धरती पर लाना होगा. ऋषि गौतम ने ब्रह्मगिरि पर्वत पर कठोर तपस्या की. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना स्वीकार की. भगवान शिव ने गंगा को पर्वत पर प्रवाहित किया, जिससे गोदावरी नदी का उद्गम हुआ. ऋषि गौतम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर निवास किया. तभी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

trimbakeshwar jyotirling

