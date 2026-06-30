/अमृतकुंड में छिपा था प्राचीन दुर्लभ शिवलिंग, सफाई हुई तो आया नजर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का है मामला

Trimbakeshwar Shivling Video: सावन महीने से पहले शिव भक्तों को एक शानदार दर्शन लाभ का मौका मिला है. दरअसल, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक प्राचीन शिवलिंग के दुर्लभ दर्शन हुए हैं. यह शिवलिंग मंदिर परिसर में बने पवित्र कुंड की तलहटी में था.
सालों बाद इस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन होने से शिव भक्तों में खुशी की लहर है. यह शिवलिंग 65 फीट गहरे कुंड में है और इस कुंड का निर्माण पेशवा काल का माना जाता है.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किए जा रहे संरक्षण कार्य के दौरान जब अमृतकुंड का पानी निकालकर उसकी सफाई की गई. तब सफाई के दौरान कुंड के तल में शिवलिंग नजर आया. जिसके बाद से श्रद्धालुओं और मंदिर प्रशासन में भारी उत्साह का माहौल है.
यह शिवलिंग कई दशकों बाद नजर आया है. जैसे ही कुंड की सफाई के दौरान उसका पूरा पानी निकाला गया तो प्राचीन शिवलिंग की स्पष्ट झलक दिखाई दी. इसके बाद माहौल ही बदल गया. सफाई कार्य में लगे कर्मचारी भी शिवलिंग को देखकर हैरान रह गए थे.
मंदिर परिसर में बना 'अमृतकुंड' 65 फीट गहरा है और माना जाता है कि इसका निर्माण पेशवा काल में हुआ था. यानी कि यह करीब 200 साल पुराना हो सकता है. इस अमृत कुंड के पवित्र जल से ही श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा और अभिषेक किया जाता है.
हालांकि सुरक्षा कारणों से श्रद्धालुओं को इस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है. लेकिन सोशल मीडिया पर प्राचीन शिवलिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरातील ऐतिहासिक अमृतकुंडाच्या तळाशी असलेलं शिवलिंग अनेक वर्षांनंतर प्रथमच दर्शनास आलं#nashik #news #travel pic.twitter.com/5CH7YhM0xp
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 29, 2026
बता दें कि हिंदू धर्म में 'त्र्यंबक' शब्द का अर्थ तीन देवता- ब्रह्मा, विष्णु और महेश होता है. महाराष्ट्र के नासिक शहर से करीब 28 किलोमीटर दूर स्थित यह त्र्यंबकेश्वर महादेव का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. पुराणों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह मंदिर काफी पुराना है, जिसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ. मौजूदा त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण श्रीमंत नानासाहेब पेशवा ने 1755 से 1786 के बीच कराया था.