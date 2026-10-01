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बिना सीमेंट जुड़े बने हैं 16 मंदिर, यहां का पानी बताता है मौसम का हाल; जानिए अल्मोड़ा के त्रिनेत्र महादेव मंदिर के बड़े चमत्कार

उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास स्थित त्रिनेत्र महादेव मंदिर अपनी 1000 साल पुरानी वास्तुकला, सुयाल नदी के तट और मौसम का सही अनुमान देने वाले रहस्यमयी जलकुंड के लिए प्रसिद्ध है.

Written Byharsh singh
Published: Oct 01, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 08:42 PM IST
बिना सीमेंट जुड़े बने हैं 16 मंदिर, यहां का पानी बताता है मौसम का हाल; जानिए अल्मोड़ा के त्रिनेत्र महादेव मंदिर के बड़े चमत्कार

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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