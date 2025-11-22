Advertisement
Bhairavi Jayanti 2025: जीवन में अगर है रुकावट या बाधा, तो मां भैरवी की कृपा से मिलेगा समाधान, जानें मुहूर्त

Tripur Bhairavi Jayanti 2025: शास्त्रों के अनुसार, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को त्रिपुर भैरवी जयंती मनाई जाती है. आइए जानते हैं त्रिपुर भैरवी जयंती के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व और फायदे.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 22, 2025, 09:12 PM IST
Tripur Bhairavi Jayanti 2025: हिंदू धर्म में शक्तिपूजा का विशेष महत्व माना जाता है और दस महाविद्याओं में मां त्रिपुर भैरवी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है. इन्हें तंत्र साधना की देवी कहा जाता है और माना जाता है कि उनकी उपासना से व्यक्ति साहस, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक शक्ति और विजय प्राप्त करता है. त्रिपुर भैरवी को महाविद्या क्रम में पांचवीं देवी के रूप में पूजा जाता है. हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को त्रिपुर भैरवी जयंती मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन देवी की आराधना से शत्रु बाधा दूर होती है, करियर में तरक्की मिलती है और साधक भयमुक्त होकर जीवन में सफलता प्राप्त करता है. ऐसे में आइए जानते हैं त्रिपुर भैरवी जयंती कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या उपाय करने से जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं.

त्रिपुर भैरवी जयंती 2025

दृक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 दिसंबर सुबह 08 बजकर 37 मिनट पर होगी. जबकि, इसका समापन 5 दिसंबर सुबह 04 बजकर 43 मिनट पर होगा. उदय तिथि के आधार पर यह उत्सव 4 दिसंबर, गुरुवार को मनाया जाएगा.

त्रिपुर भैरवी जयंती 2025 शुभ मुहूर्त

त्रिपुर भैरवी की आराधना पूर्णिमा के विशेष योगों में अत्यंत शुभ मानी जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 10 मिनट से लेकर 06 बजकर 04 मिनट तक रहेगा. जबकि, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 50 मिनट से लेकर 12 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. निशिता काल पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रात 11 बजकर 45 मिनट से लेकर 12 बजकर 39 मिनट तक का समय शुभ बताया जा रहा है. 

त्रिपुर भैरवी जयंती 2025 शुभ योग

त्रिपुर भैरवी जयंती के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनमें रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग शामिल हैं. इस दिन रवियोग सुबह 6 बजकर 59 मिनट से दोपहर 2 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. वहीं, शिवयोग सुबह से लेकर दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा इस दिन सिद्ध योग शिव योग के बाद शुरू होगा.  

मां त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति कैसे हुई? 

पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, जब देवी महाकाली ने अपने स्वरूप को बदलने की इच्छा प्रकट की और कैलाश पर्वत से दूर चली गईं, तब भगवान शिव ने नारद जी से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की. नारद जी जब देवी के समक्ष विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचे, तो देवी क्रोधित हो उठीं. उसी क्रोध से एक उग्र और तेजस्वी स्वरूप की उत्पत्ति हुई, जिसे त्रिपुर भैरवी कहा गया. तंत्र शास्त्रों में मां त्रिपुर भैरवी को शक्ति, तेज, संकल्प, धैर्य और विध्वंस की देवी माना गया है. साधना के माध्यम से भक्त को आत्मबल, अपराजित साहस और बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है.

यह भी पढ़ें: कुंडली में सूर्य है कमजोर? रविवार को करें ये उपाय, चमक जाएगी किस्मत और मिलेगा

क्यों की जाती है त्रिपुर भैरवी की पूजा?

माना जाता है कि उनकी कृपा से शत्रु और बाधाएं समाप्त होती हैं, करियर और व्यापार में उन्नति मिलती है, साधक भय, संकोच और अनिश्चितता से मुक्त होता है. साथ ही इनकी उपासना से तंत्र साधना और आत्मबल में वृद्धि होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Bhairavi Jayanti 2025

