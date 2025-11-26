Advertisement
Tripur Bhairavi Jayanti 2025: 10 महाविद्याओं में से एक मां त्रिपुर भैरवी की जयंती कब? नोट कर लें पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि!

Tripur Bhairavi Jayanti 2025 Kab Hai: ऐसी मान्यता है कि त्रिपुर भैरवी मां महाकाली से उत्पन्न हुई. मां त्रिपुर भैरवी की कृपा प्राप्त करने वाले भक्त भय से मुक्त होते हैं. इस साल त्रिपुर भैरवी जयंती कब है आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:56 AM IST
Tripur Bhairavi Jayanti 2025
Tripur Bhairavi Jayanti 2025

Tripur Bhairavi Jayanti 2025: हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर त्रिपुर भैरवी जयंती मनाने का विधान है. सभी 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाने वाली मां त्रिपुर भैरवी 5वीं महाविद्या हैं. त्रिपुर भैरवी जयंती पर मां त्रिपुर भैरवी के निमित्त व्रत रखा जाता है और माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है.  जिन भक्तों पर मां त्रिपुर भैरवी की कृपा होती है वे भय से मुक्त होते हैं और शत्रुओं पर जीत हासिल करते हैं. आय के साधन बढ़ते हैं और करियर में उन्नति के रास्ते खुलते हैं. माता काली से ही मां भैरवी उत्पन्न हुईं जो माता महाकाली का ही एक स्वरूप हैं. इस साल त्रिपुर भैरवी जयंती कब है और इस दिन शुभ मुहूर्त, योग व पूजा विधि क्या है, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

त्रिपुर भैरवी जयंती कब है? (Tripur Bhairavi Jayanti 2025 Kab Hai)
द्रिक पंचांग के अनुसार, त्रिपुर भैरवी जयंती मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है और यह तिथि 4 दिसंबर को सुबह 08:37 बजे शुरू होकर 5 दिसंबर को प्रात: 04:43 बजे समाप्त हो रही है. इस तरह त्रिपुर भैरवी जयंती उदया तिथि में 04 दिसंबर, गुरुवार को है.

त्रिपुर भैरवी जयंती शुभ मुहूर्त (Tripur Bhairavi Jayanti 2025 Subh Muhurat)
त्रिपुर भैरवी जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त 05:10 बजे से सुबह 06:04 बजे तक होगा.
शुभ समय यानि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक होगा.
निशिता पूजा का मुहूर्त रात के 11:15 बजे से लेकर देर रात 12:39 बजे तक होगा. 

त्रिपुर भैरवी जयंती योग (Tripur Bhairavi Jayanti 2025 Subh Yog)
त्रिपुर भैरवी जयंती पर 3 अति शुभ योग बन रहे हैं. रवि योग सुबह में 06:59 बजे से लेकर दोपहर 02:54 बजे तक, शिव योग प्रात:काल से लेकर दोपहर 12:34 बजे तक और फिर सिद्ध योग बन रहा है.

त्रिपुर भैरवी जयंती पूजा विधि?
त्रिपुर भैरवी जयंती पर सुबह उठें और स्नान करें. 
घर के मंदिर को साफ कर गंगाजल छिड़कें.
एक चौकी पर मां की प्रतिमा स्थापित करें.
चौकी के आगे मां के आगे कलश की स्थापना करें.
मां का कुमकुम से तिलक, लाल फूलों की माला अर्पित करें. 
फल और मिठाई का भोग चढ़ाएं.
तिल के तेल का दिया जलाकर मां की उपासना करें.
मां की कपूर जलाकर आरती करें.

