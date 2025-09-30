Advertisement
trendingNow12942487
Hindi Newsआरती

त्रिपुरसुंदरी कवच स्तोत्र हर रोग से करेगा मुक्त, खुल जाएंगे उन्नति के रास्ते, नवरात्रि के अंतिम दिन कर लें सच्चे मन से पाठ!

Tripura Sundari Kavach Lyrics: त्रिपुरसुंदरी कवच स्तोत्र का पाठ करने से हर रोग से मुक्ति मिलती है. साधक के लिए माता स्वयं उन्नति के रास्ते खोलती हैं. आइए त्रिपुरसुंदरी कवच स्तोत्र को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tripura Sundari Kavach
Tripura Sundari Kavach

त्रिपुरसुंदरी  कवच स्तोत्र:  त्रिपुर सुंदरी कवच स्तोत्र दस महाविद्याओं में से एक देवी त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है. इस कवच का पाठ करने वाले साधक को रोग दोष नहीं लगता है. साधक भय और महामारी से मुक्त होता है और उसे दरिद्रता छू भी नहीं पाती है. धन, सुख, और आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं. त्रिपुरसुंदरी  कवच स्तोत्र का पाठ नवरात्रि के दिनों में करें तो विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है. आइए त्रिपुरसुंदरी  कवच स्तोत्र जानें. 

श्रीदेव्युवाच
"भगवन्देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक ।"
"श्रीमहाषोडशीदेव्याः कवचं वद मे प्रभो ॥१॥"

"श्रीभैरव उवाच
"अधुना देवि वक्ष्यामि महाश्रीषोडशीमयम् ।"
"परमार्थाभिधं वर्म श्रीविद्यासारमुत्तमम् ॥२॥"

Add Zee News as a Preferred Source

"विनियोग : अस्य श्रीमहाषोडशीकवचस्य शिवऋषिः, पङ्क्तिछन्दः, श्रीमहाषोडशीदेवता ।" 
"कएईल ह्रीं बीजं, हसकहल ह्रीं शक्तिः, सकल ह्रीं कीलकं, धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तिताः ॥"

"॥ अथ ध्यानम् ॥"
"सूर्यकोटिसहस्राभां सर्वाभरणभूषिताम् ।"
"पञ्चवक्त्रां चतुर्बाहुं शिवशक्त्यात्मकां भजे ॥३॥"

"शिरोऽव्यान्मे रमाबीजं वाग्बीजं लोचनेऽवतात् ।"
"पराबीजं श्रुती पायात् कामबीजं च नासिकाम् ॥४॥"

"कामराजस्तथोष्ठौ मे शक्तिः पायान्मुखं मम ।"
"वासव्यारदनान्पातु तारं जिह्वां ममावतु ॥५॥"

"शक्तिः कण्ठं तथा पातु रमा स्कन्धौ ममावतु ।"
"त्र्यक्षं भ्रुवौ सदा पातु धृतिः पातु करौ मम ॥६॥"

"पराबीजं पातु वक्षो लक्ष्मी कुक्षिं ममावतु ।"
"शिवकूटोऽवतात्पृष्ठं ब्रह्मकूटं तु पार्श्वयोः ॥७॥"

"शक्तिकूटोऽवतान्नाभिं कान्तिकूटो गुदं तथा ।"
"वायुकूटोऽवताद्धस्तौ शक्तिकूटस्तु जानुतः ॥"८॥"

"तारं जङ्घे सदा पातु पादौ शक्तिर्ममावतु ।"
"परा प्रभातकालेऽव्यात् वाङ्मध्याह्नेऽवताच्च माम् ॥९॥"

"सा सायं पातु सर्वत्र मोहाऽव्यान्मां निशीथके ।"
"पूर्वादिदिक्षु तारोऽव्यात् वह्निवायोः परावतु ॥१०॥"

"जलदुर्भिक्षदारिद्र्यात् शक्तिः पातु ममानिशम् ।"
"दारापुत्रधनाढ्येभ्यो गजाश्वगृहमण्डलात् ॥११॥"

"पातु मे कमलाबीजं कामः श्रीयोगिनीगणात् ।"
"वाग्भवं सर्वदा पातु श्रीविद्या सर्वतोऽवतु ॥१२॥"

"इतीदं कवचं दिव्यं महाश्रीषोडशीमयम् ।"
मूलमन्त्रमयं गोप्यं सर्वाशापरिपूरकम् ॥१३॥"

"सर्वश्रेयस्करं नित्यं स्तुतं सिद्धिप्रदं कलौ ।"
"यः पठेत्साधको नित्यं धत्ते मौनव्रतं शिवे ॥१४॥"

"स एव शोडशीपुत्रः कामेश्वरसमप्रभुः ।"
"श्यामात्मको महाकालरूपो वैरिविमर्दनः ॥१५॥"

"बहुपुत्रो रमानाथो मान्त्रिकोत्तमशेखरः ।"
"इत्येतत्कथितं वर्म महाश्रीशोडशीमयम् ॥१६॥"

"विनानेन न सिद्धिः स्यान्ममापि परमेश्वरि ।"
"गोप्यं गुह्यतमं वर्म मूलमन्त्रमयं परम् ॥१७॥"

"परमार्थाभिधं वस्तु गोपयेत्स सदाशिवः ॥"
॥" इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे महाषोडशी कवचं सम्पूर्णम् ॥"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Baby Girl Names: माता महागौरी के नाम पर रखें बिटिया का नाम, जीवनभर बरसेगी आपकी लाडली पर मातारानी की कृपा!

और पढ़ें- Navratri Vivah Upay: मातारानी की कृपा से हाथ होंगे पीले, जल्द शादी के लिए करें नवरात्रि के बचे दिनों में ये उपाय!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Tripura Sundari Kavach Lyrics

Trending news

CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
;