Advertisement
trendingNow13000815
Hindi Newsधर्म

त्रिस्पृशा एकादशी का रहस्य: क्यों कहा जाता है इसे सबसे पुण्यदायी व्रत?

Trisparsha Ekadashi Vrat kab hai: उत्पन्ना एकादशी पर एकादशी माता प्रकट हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना कहा जाता है. यह व्रत कब रखा जाएगा, इसके साथ ही यहां हम आपको बताएंगे त्रिस्पृशा एकादशी क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

त्रिस्पृशा एकादशी का रहस्य: क्यों कहा जाता है इसे सबसे पुण्यदायी व्रत?

Trisparsha Ekadashi Vrat 2025: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की ग्यारस तिथि को ही एकादशी देवी का प्रकट होना हुआ था. भगवान विष्णु से इस तिथि का जन्म होने के कारण इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है. कहा जाता है कि जब मुर्ज नामक राक्षस ने देवताओं पर अत्याचार किया था, तब एकादशी देवी ने उसका वध कर देवगणों की रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को वरदान दिया कि भविष्य में जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करेगा, उसे उनके समान पुण्य और कृपा प्राप्त होगी. यही कारण है कि एकादशी व्रत को पाप नाशक और मोक्षदायक माना गया है.

भगवान श्रीकृष्ण ने भी युधिष्ठिर से कहा था कि भगवान विष्णु से वर प्राप्त कर महात्रता एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई थी. पुराणों में उल्लेख है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से कल्याणकारी होती हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए.

उत्पन्ना एकादशी 2025: तिथि और पारण का समय

Add Zee News as a Preferred Source

एकादशी तिथि प्रारंभ- 15 नवंबर 2025, रात 12:49 बजे

एकादशी तिथि समाप्त- 16 नवंबर 2025, रात 02:37 बजे

हरिवासर काल- 16 नवंबर को सुबह 09:09 बजे तक

पारण का शुभ मुहूर्त- 16 नवंबर 2025 को दोपहर 01:10 बजे से 03:18 बजे तक

क्या है त्रिस्पृशा एकादशी?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब उदयकाल में थोड़ी-सी एकादशी, मध्य में पूर्ण द्वादशी और अंत में कुछ अंश त्रयोदशी का समावेश हो, तो उस तिथि को त्रिस्पृशा एकादशी कहा जाता है. त्रिस्पृशा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से एक हजार एकादशी व्रतों के बराबर फल प्राप्त होता है. साथ ही द्वादशी के दिन पारण करने से सहस्रगुना पुण्य का लाभ मिलता है. शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंततः वह वैकुण्ठधाम को प्राप्त करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Ekadashi 2025

Trending news

धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
amit shah
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
Delhi blast
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
लटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
Bihar Chunav Result 2025
लटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
Shivsena
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
Ahmedabad Air India crash
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
delhi bomb blast news
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Supreme Court
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स हिरासत में; विस्फोट की सराहना करने पर असम में 17 गिरफ्तार; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स हिरासत में; विस्फोट की सराहना करने पर असम में 17 गिरफ्तार; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
Delhi blast
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
Delhi blast
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा