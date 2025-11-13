त्रिस्पृशा एकादशी का रहस्य: क्यों कहा जाता है इसे सबसे पुण्यदायी व्रत?

Trisparsha Ekadashi Vrat 2025: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की ग्यारस तिथि को ही एकादशी देवी का प्रकट होना हुआ था. भगवान विष्णु से इस तिथि का जन्म होने के कारण इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है. कहा जाता है कि जब मुर्ज नामक राक्षस ने देवताओं पर अत्याचार किया था, तब एकादशी देवी ने उसका वध कर देवगणों की रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को वरदान दिया कि भविष्य में जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करेगा, उसे उनके समान पुण्य और कृपा प्राप्त होगी. यही कारण है कि एकादशी व्रत को पाप नाशक और मोक्षदायक माना गया है.

भगवान श्रीकृष्ण ने भी युधिष्ठिर से कहा था कि भगवान विष्णु से वर प्राप्त कर महात्रता एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई थी. पुराणों में उल्लेख है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से कल्याणकारी होती हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए.

उत्पन्ना एकादशी 2025: तिथि और पारण का समय

एकादशी तिथि प्रारंभ- 15 नवंबर 2025, रात 12:49 बजे

एकादशी तिथि समाप्त- 16 नवंबर 2025, रात 02:37 बजे

हरिवासर काल- 16 नवंबर को सुबह 09:09 बजे तक

पारण का शुभ मुहूर्त- 16 नवंबर 2025 को दोपहर 01:10 बजे से 03:18 बजे तक

क्या है त्रिस्पृशा एकादशी?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब उदयकाल में थोड़ी-सी एकादशी, मध्य में पूर्ण द्वादशी और अंत में कुछ अंश त्रयोदशी का समावेश हो, तो उस तिथि को त्रिस्पृशा एकादशी कहा जाता है. त्रिस्पृशा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से एक हजार एकादशी व्रतों के बराबर फल प्राप्त होता है. साथ ही द्वादशी के दिन पारण करने से सहस्रगुना पुण्य का लाभ मिलता है. शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंततः वह वैकुण्ठधाम को प्राप्त करता है.

