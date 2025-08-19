मंगलवार की रात चुपके से कर लें ये लौंग-नींबू का टोटका, कभी खाली नहीं होगी धन की तिजोरी

Mangalwar ke Upay: ज्‍योतिष, लाल किताब के अनुसार मंगल ग्रह शुभ हो तो जातक खूब धन-संपत्ति का मालिक बनता है. साथ ही उसे वैवाहिक सुख मिलता है. वह निडर, साहसी और ऊर्जावान होते हैं. लेकिन कई बार व्‍यक्ति मेहनती होने के बाद भी पर्याप्‍त धन नहीं कमा पाता है. यदि मंगलवार के दिन नींबू-लौंग के उपाय कर लिए जाएं तो जातक को धन-समृद्धि भी मिलती है और सुखी जीवन भी.

लौंग नींबू के टोटके-उपाय

कामों में सफलता पाने का टोटका उपाय - यदि किसी महत्‍वपूर्ण काम में सफलता पाना चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं. फिर मंदिर में ही एक नींबू पर 4 लौंग लगाएं. इसके बाद हनुमान जी के सामने उसे रख दें और सामने बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे वह लौंग लगा नींबू रख दें. इससे कामों में सफलता मिलने लगेगी. नौकरी-व्‍यापार की समस्‍याएं दूर होंगी.

धन प्राप्ति का उपाय - यदि धन की तंगी लगातार बनी रहती है. आय नहीं बढ़ रही या घर में पैसा नहीं टिक रहा है. ऐसी स्थिति में मंगलवार का व्रत रखें. साथ ही हनुमानजी की पूजा करें. पूजा में चोला अर्पित करें. रात में एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और उसे अपने सिर पर से वार कर, चाकू से 2 हिस्‍से में काटें. फिर उनमें से एक टुकड़े को आगे और एक को पीछे फेंक दें (4 हिस्‍से करके 4 दिशाओं में भी फेंक सकते हैं). इसके बाद घर चले जाएं. धन प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी. आय में वृद्धि होगी.

रोजगार पाने का उपाय - यदि बेरोजगार हैं या मनचाहा काम-नौकरी नहीं मिल पा रही है तो मंगलवार के व्रत करें. मंगलवार के दिन हनुमानजी की पूजा करें. हनुमान जी को अपनी समस्‍या बताते हुए उसे हल करने की प्रार्थना करें. साथ ही मंगलवार की रात को एक दागरहित नींबू लें, उस नींबू के 4 हिस्‍से करें और चारों दिशाओं में दूर करके फेंक दें. जल्‍द बाधाएं दूर होंगी और शुभ समाचार मिलेगा.

