Mangalwar Upay: मंगलवार की शाम इन 5 जगहों पर जरूर जलाएं, दुर्भाग्य बनेगा सौभाग्य, होगी खूब उन्नति

Mangalwar Upay: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना गया है. इस दिन भक्त विशेष रूप से हनुमानजी के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों पर बजरंगबली की विशेष कृपा बरसती है और जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार की शाम खास स्थानों पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है. माना जाता है कि यह उपाय व्यक्ति के दुर्भाग्य को दूर कर जीवन में प्रगति और समृद्धि के नए अवसर खोलता है. आइए जानें मंगलवार की शाम किन स्थानों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है.

भगवान हनुमान के सामने पंचमुखी दीपक

मंगलवार की शाम प्रदोष काल में हनुमानजी के सामने पंचमुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है. यदि संभव हो तो गाय के घी का प्रयोग करें, अन्यथा सरसों के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है. तेल में थोड़ा-सा गुड़ मिलाने से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है. ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, भय दूर होता है और जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं.

दक्षिण दिशा में

दक्षिण दिशा पितरों और यम देव की दिशा मानी जाती है. मंगलवार को प्रदोष काल में इस दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है. इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है. इस दीपक में सरसों या तिल के तेल का प्रयोग करना शुभ माना गया है. माना जाता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं.

मुख्य द्वार पर

शाम के समय घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाना बेहद शुभ होता है. मान्यता है कि मुख्य द्वार पर रोशनी रहने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करतीं और मां लक्ष्मी का आगमन होता है. इस उपाय से घर में सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगती है.

हनुमान मंदिर में

यदि संभव हो तो मंगलवार की शाम हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं. इससे मानसिक शांति मिलती है, साहस बढ़ता है और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं. मंदिर में बैठकर श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करना इस उपाय को और अधिक प्रभावशाली बनाता है.

तुलसी के पास

तुलसी को पवित्र और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. इसलिए शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. विशेषतौर पर मंगलवार के दिन यह उपाय करने से मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है.

