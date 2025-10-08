Advertisement
trendingNow12953011
Hindi Newsधर्म

Tula Sankranti 2025: तुला संक्रांति पर बन रहे हैं शक्तिशाली शुक्ल और शिववास योग, सूर्य देव की कृपा से हर काम में सफलता पक्की!

Tula Sankranti 2025 Kab Hai: सनातन धर्म में सूर्य देव के राशि परिवर्तन का बहुत महत्व है. सूर्य का राशि परिवर्तन संक्रांति के रूप में जाना जाता है. इस बार तुला संक्रांति या सूर्य का तुला राशि में गोचर होने वाला है.  यह गोचर अति शुभ योग में हो रहा

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tula Sankranti 2025
Tula Sankranti 2025

Tula Sankranti 2025 Yog: सनातन धर्म में सूर्य को देवता माना गया है. सूर्य देव के राशि परिवर्तन की क्रिया को संक्रांति कहा जाता है. वैदिक पंचांग की मानें तो शनिवार के दिन 17 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य का गोचर होने वाला है, जिसे तुला संक्रांति कहा जाएगा. सूर्य देव का तुला राशि में जिस दिन गोचर होने वाला उस दिन अति शुभ और शक्तिशाली योग का निर्माण हो रहा है. तुला संक्रांति पर गंगा स्नान करने से लेकर सूर्य देव की पूजा आराधना और अर्घ्य देने का बहुत महत्व है. सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और यश दूर दूर तक फैलता है. व्यक्तित्व में निखार आता है और करियर संबंधी दिक्कतों का अंत होता है.

तुला संक्रांति कब होगा
ज्योतिष अनुसार कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि पर तुला संक्रांति होने वाला है और इसी संक्रांति के समय दुर्लभ शुक्ल और शिववास योग बन रहे हैं जो अति शक्तिशाली और शुभ माने जाते हैं. इन शुभ योग में जो भी साथक सूर्य देव की आराधना करता है उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होते हैं. साधक के सभी काम बनने लगते हैं. आइए इस तुला संक्रांति की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानें.

सूर्य राशि परिवर्तन के समय योग (Surya Gochar 2025)
नेतृत्व, व्यक्तित्व, पिता और आत्मा के कारक सूर्य देव17 अक्टूबर, दिन शनिवार को तुला राशि में प्रवेश करेंगे जिससे तुला संक्रांति होगा. सूर्य तुला राशि में 15 नवंबर 2025 तक संचरण करेंगे. वहीं सूर्य देव 24 अक्टूबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, इस दिन स्वाति नक्षत्र में सूर्यदेव का प्रवेश होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

  • तुला संक्रांति पर सुबह 10:05 बजे से लेकर शाम के 05:43 बेज तक पुण्य काल होगा. 

  • महा पुण्य काल दोपहर के 12 बजे से दोपहर 03:48 बजे तक होगा. 

  • तुला संक्रांति पर दोपहर 01:54 बजे पुण्य क्षण होगा.

  • तुला संक्रांति पर 18 अक्टूबर को देर रात 01:49 तक शुक्ल योग बनेगा. 

  • शिववास योग का संयोग पूरा दिन बना रहेगा. इस दिन शिवि जी कैलाश पर होंगे और फिर नंदी पर सवार होंगे. 

  • शिवास योग में भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा. 

तुला संक्रांति के दिन पूरा पंचांग
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:43 बजे से 05:33 बजे.
विजय मुहूर्त - दोपहर 02 बजे से 01:मिनट से 02:46 बजे.
गोधूलि मुहूर्त - शाम 05:49 बजे से 06:14 बजे.
निशिता मुहूर्त - रात्रि 11:41 बजे से 12:32 बजे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है पैसा तो अपनाएं ये वस्तु टिप्स, तिजोरी में धन बटोरते बटोरते थक जाएंगे!

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर राशि अनुसार दें प्यारी पत्नी को तोहफा, जन्मों तक रिश्ते को नहीं लगेगी नजर, गहरा होगा प्यार!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Tula Sankranti 2025

Trending news

इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
syrup
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
us
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
Kier Starmer
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
SIA
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान