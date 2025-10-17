Tula Sankranti Daan Niyam: ज्‍योतिष के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने राशि गोचर करते हैं और सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है. जैसे मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, तुला संक्रांति, मकर संक्रांति आदि. इस तरह हर साल में 12 संक्रांति पर्व पड़ते हैं. इस साल 17 अक्‍टूबर यानि कि आज सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज तुला संक्रांति पर्व मनाया जाएगा. तुला संक्रांति का दिन सूर्य की उपासना और दान-पुण्‍य करने का अहम दिन होता है.

तुला संक्रांति हमें जीवन में दान, संयम और संतुलन का महत्व सिखाती है. तुला संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करके, अर्घ्‍य चढ़ाकर, कुछ खास चीजों का दान करने से करियर में मनचाही सफलता मिलती है. साथ ही रोग-बीमारियां दूर होती हैं, शरीर स्‍वस्‍थ रहता है. साथ ही कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. जानिए आज तुला संक्रांति पर किन चीजों का दान करना शुभ फल देगा.

तुला संक्राति का दान

शास्त्रों में कहा गया है, ''दानं तपश्च यज्ञश्च तुला संक्रांत्यां विशेषतः''. यानी कि तुला संक्रांति के दिन दान, तप और यज्ञ करने से विशेष फल प्राप्त होता है. इसके लिए सबसे पहले तुला संक्रांति के दिन सुबह जल्‍दी स्‍नान करके सूर्य देव को अर्घ्‍य दें. इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, अक्षत (चावल) और गुड़ डालें, फिर 'ॐ घृणि: सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्ध्‍य दें. इससे तेज बढ़ता है, यश मिलता है, बीमारियां दूर होती हैं, सफलता मिलने के योग बनते हैं. फिर जरूरतमंदों को दान दें.

- सूर्य की तुला संक्रांति के दिन तांबा और तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है. तांबा सूर्य की धातु है और तिल-गुड़ का दान करने से सूर्य की कृपा से बीमारियां, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं.

- तुला संक्रांति के दिन गौ दान करना, सोना या भूमि दान करना सर्वश्रेष्‍ठ माना गया है. इससे सारे पाप नष्‍ट होते हैं. चूंकि ऐसा करना सभी के लिए संभव नहीं है, लिहाजा तुला संक्रांति के दिन गाय को गुड़-चना खिलाएं या गौशाला में अपनी सामर्थ्‍यअनुसार दान करें.

- गरीब-जरूरतमंद लोगों को अनाज, वस्त्र का दान दें.

- इस दिन मंदिर या पवित्र नदियों, जलाशय के पास दीप दान करें. इससे ज्ञान बढ़ता है. जीवन में उन्‍नति होती है.

