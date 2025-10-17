Advertisement
trendingNow12964891
Hindi Newsधर्म

आज तुला संक्रांति पर करें इन चीजों का दान, करियर में मिलेगी मनचाही तरक्‍की, सेहत भी होगी बेहतर

Tula Sankranti Upay: जिस तरह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश पर मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है, वैसे ही अन्‍य राशियों में गोचर को भी संक्रांति कहा जाता है. आज 17 अक्‍टूबर 2025 को तुला संक्रांति है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज तुला संक्रांति पर करें इन चीजों का दान, करियर में मिलेगी मनचाही तरक्‍की, सेहत भी होगी बेहतर

Tula Sankranti Daan Niyam: ज्‍योतिष के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने राशि गोचर करते हैं और सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है. जैसे मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, तुला संक्रांति, मकर संक्रांति आदि. इस तरह हर साल में 12 संक्रांति पर्व पड़ते हैं. इस साल 17 अक्‍टूबर यानि कि आज सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज तुला संक्रांति पर्व मनाया जाएगा. तुला संक्रांति का दिन सूर्य की उपासना और दान-पुण्‍य करने का अहम दिन होता है. 

तुला संक्रांति हमें जीवन में दान, संयम और संतुलन का महत्व सिखाती है. तुला संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करके, अर्घ्‍य चढ़ाकर, कुछ खास चीजों का दान करने से करियर में मनचाही सफलता मिलती है. साथ ही रोग-बीमारियां दूर होती हैं, शरीर स्‍वस्‍थ रहता है. साथ ही कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. जानिए आज तुला संक्रांति पर किन चीजों का दान करना शुभ फल देगा. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियों से शादी करने वालों की खुलती है किस्‍मत, धन का लग जाता है अंबार, दिलाती हैं सम्‍मान

Add Zee News as a Preferred Source

तुला संक्राति का दान 

शास्त्रों में कहा गया है, ''दानं तपश्च यज्ञश्च तुला संक्रांत्यां विशेषतः''. यानी कि तुला संक्रांति के दिन दान, तप और यज्ञ करने से विशेष फल प्राप्त होता है. इसके लिए सबसे पहले तुला संक्रांति के दिन सुबह जल्‍दी स्‍नान करके सूर्य देव को अर्घ्‍य दें. इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, अक्षत (चावल) और गुड़ डालें, फिर 'ॐ घृणि: सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्ध्‍य दें. इससे तेज बढ़ता है, यश मिलता है, बीमारियां दूर होती हैं, सफलता मिलने के योग बनते हैं. फिर जरूरतमंदों को दान दें. 

- सूर्य की तुला संक्रांति के दिन तांबा और तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है. तांबा सूर्य की धातु है और तिल-गुड़ का दान करने से सूर्य की कृपा से बीमारियां, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं.

- तुला संक्रांति के दिन गौ दान करना, सोना या भूमि दान करना सर्वश्रेष्‍ठ माना गया है. इससे सारे पाप नष्‍ट होते हैं. चूंकि ऐसा करना सभी के लिए संभव नहीं है, लिहाजा तुला संक्रांति के दिन गाय को गुड़-चना खिलाएं या गौशाला में अपनी सामर्थ्‍यअनुसार दान करें. 

यह भी पढ़ें: इस हफ्ते मेष से मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

- गरीब-जरूरतमंद लोगों को अनाज, वस्त्र का दान दें. 

- इस दिन मंदिर या पवित्र नदियों, जलाशय के पास दीप दान करें. इससे ज्ञान बढ़ता है. जीवन में उन्‍नति होती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Tula Sankranti

Trending news

कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
Science news in Hindi
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग