तुलसी में आई मंजरी तो समझ लें लक्ष्मी का आगमन! ऐसे करें उपाय, बरसेगा धन और सुख

Tulsi Manjari Astro Tips: जब आपके आंगन या मंदिर की तुलसी में मंजरी आए, तो इसे शुभ संकेत मानें और बताए गए उपाय करें. ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं. जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता भी बढ़ती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:31 PM IST
Manjari Astro Tips: हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधों में गिना गया है. शास्त्रों के अनुसार, तुलसी न केवल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है. कहा जाता है कि जैसे तुलसी का पौधा शुभ फल देता है, वैसे ही तुलसी की मंजरी (उसके छोटे फूलों का गुच्छा) भी अत्यंत शक्तिशाली और मंगलकारी होती है. मान्यता है कि जब तुलसी में मंजरी निकल आती है, तो यह लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है. इस समय कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है. आइए जानते हैं, तुलसी में मंजरी आने पर कौन-कौन से शुभ कार्य करने चाहिए. 

तुलसी की मंजरी श्रीहरि को अर्पित करें

धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है. इसलिए जब तुलसी में मंजरी आए, तो उसे श्रीहरि को भोग के साथ अर्पित करें. ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है. यह उपाय जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सौभाग्य में वृद्धि करता है.

आर्थिक समस्याओं से राहत पाने के लिए करें यह उपाय

अगर आप पैसों की तंगी या आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो हर शुक्रवार मां लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें. ऐसा करने से देवी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है. यह छोटा-सा उपाय धन संबंधी रुकावटों को दूर करता है और स्थायी समृद्धि प्रदान करता है.

गंगाजल में मिलाकर करें घर का शुद्धिकरण

यदि घर में लगातार तनाव, झगड़े या नकारात्मक माहौल बना रहता है, तो तुलसी की मंजरी का प्रयोग करें. एक बर्तन में गंगाजल में तुलसी की मंजरी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर का वातावरण शुद्ध व शांतिपूर्ण बनता है. तुलसी और गंगाजल दोनों ही पवित्रता के प्रतीक हैं, इसलिए इनका संयोजन शुभ फल देता है.

यह भी पढ़ें: उत्पन्ना एकादशी: राशि के अनुसार लगाएं भगवान विष्णु को भोग, मिलेगा अपार धन और सुख

क्या होती है तुलसी की मंजरी?

तुलसी की मंजरी वास्तव में पौधे का वह हिस्सा होती है, जहां छोटे-छोटे फूल एक गुच्छे के रूप में खिलते हैं. इसे तुलसी का ‘फूल’ भी कहा जा सकता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे ‘मंजरी’ कहा जाता है. शास्त्रों में तुलसी की मंजरी को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसका उपयोग विशेष रूप से भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण, व्रत या कथा पूजा में किया जाता है. कहा जाता है कि जब कोई भक्त तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पित करता है, तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और घर में पवित्रता एवं सौभाग्य का वास होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

