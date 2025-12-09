Advertisement
trendingNow13034155
Hindi Newsधर्म

ऐसे लोगों को नहीं पहननी चाहिए तुलसी की माला, जानें किसको मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद

Tulsi Mala: तुलसी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है. हमारे घरों में तुलसी के पौधे हो या गले में तुलसी की माला वो दोनों ही शुभता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं.  शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने तुलसी के चरणों के पास रहने के लिए शालिग्राम का रूप धारण किया था. इसी वजह से तुलसी को रमाप्रिया कहा जाता है और वो खुद को भगवान की सेविका मानती हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसे लोगों को नहीं पहननी चाहिए तुलसी की माला, जानें किसको मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद

Tulsi Mala miraculous benefits: तुलसी बेसक हरी हो या सूखी लेकिन उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर और वातावरण दोनों को शुद्ध करते हैं. तुलसी में प्राकृतिक औषधीय गुणों का भंडार माना जाता है. जिसका उपयोग आयुर्वेद में कई बीमारियों की दवा बनाने के लिए किया जाता है. तुलसी की इन्हीं खूबियों के कारण हिंदू परिवारों में इसकी पूजा भी की जाती है, ताकि घर में हमेशा सुख-समृद्धि और शांति बनी रहे.

मन को पवित्र बनाएगी तुलसी
तुलसी की माला पहनने को भी हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है. ज्योतिष का मानना है कि जो इंसान तुलसी की माला पहनते हैं, उनके बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे बुद्धि, ज्ञान, यश और समृद्धि में वृद्धि होती है. आपने भी अकसर देखा होगा की जो लोग भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त होते हैं वो तुलसी की माला धारण करते हैं, क्योंकि तुलसी अपने गुणों के कारण इंसान के मन और आत्मा को पवित्र बनाती है. 

तुलसी की माला पहनने के नियम
तो कुछ लोग मानते हैं कि तुलसी की माला पहनने से सिरदर्द, जुकाम और त्वचा संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि, तुलसी के बीज और लकड़ी में भरपूर प्राकृतिक औषधीय गुण मौजूद होते हैं.  हालांकि, तुलसी की माला पहनने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है.  नियम के अनुसार तुलसी की माला पहनने से पहले गंगाजल से उसे शुद्ध करके धूप दिखानी चाहिए और उसके बाद भगवान श्रीहरि की स्तुति करनी चाहिए. इसके बाद जो कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है, उसको लहसुन-प्याज, मांस और मदिरा से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा. क्योंकि इन सब चीजों से तुलसी की पवित्रता पर असर पड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी की माला पहनने का शुभ मुहूर्त
वैसे तो तुलसी की माला किसी भी दिन पहना जा सकता है, लेकिन अगर तुलसी की माला को गुरुवार के दिन और शुभ मुहूर्त में धारण करने पर इसका फल दोगुना माना जाता है. बाजार में तो तुलसी की माला आसानी से मिल जाती है लेकिन इसके असली और नकली में फर्क करना बेहद जरूरी है. अगर आपको इसकी पहचान करनी है तो आपको बेहद आसान तरीका बताते हैं. आप माला लेने के बाद 30 मिनट तक पानी में भिगो के रखिए, अगर उसका रंग न निकले, तो समझिए कि वो बिल्कुल असली तुलसी की बनी माला है. तुलसी मुख्य तौर पर दो तरह की होती है, श्यामा तुलसी गहरे श्याम वर्ण की होती है, और रामा तुलसी हल्के भूरे या हरे रंग में दिखाई देती है. दोनों ही तरह की तुलसी की मालाएं जप और पूजा में उपयोगी होती हैं.

यह भी पढ़ें: Ank Jyotish: इस मूलांक वाली लड़कियां होती हैं बेहद आत्मविश्वासी, कोई नहीं रोक सकता इनकी तरक्की

इनपुट--आईएएनएस

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

importance of tulsi mala

Trending news

'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
aimim asaduddin owaisi
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
Tamil Nadu
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
Arvind Kejriwal
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
Goa
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
Nitin Gadkari
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
MEA
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
Bankim Chandra Chatterjee
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?