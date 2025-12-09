ऐसे लोगों को नहीं पहननी चाहिए तुलसी की माला, जानें किसको मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद

Tulsi Mala miraculous benefits: तुलसी बेसक हरी हो या सूखी लेकिन उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर और वातावरण दोनों को शुद्ध करते हैं. तुलसी में प्राकृतिक औषधीय गुणों का भंडार माना जाता है. जिसका उपयोग आयुर्वेद में कई बीमारियों की दवा बनाने के लिए किया जाता है. तुलसी की इन्हीं खूबियों के कारण हिंदू परिवारों में इसकी पूजा भी की जाती है, ताकि घर में हमेशा सुख-समृद्धि और शांति बनी रहे.

मन को पवित्र बनाएगी तुलसी

तुलसी की माला पहनने को भी हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है. ज्योतिष का मानना है कि जो इंसान तुलसी की माला पहनते हैं, उनके बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे बुद्धि, ज्ञान, यश और समृद्धि में वृद्धि होती है. आपने भी अकसर देखा होगा की जो लोग भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त होते हैं वो तुलसी की माला धारण करते हैं, क्योंकि तुलसी अपने गुणों के कारण इंसान के मन और आत्मा को पवित्र बनाती है.

तुलसी की माला पहनने के नियम

तो कुछ लोग मानते हैं कि तुलसी की माला पहनने से सिरदर्द, जुकाम और त्वचा संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है. ऐसा इसलिए क्योंकि, तुलसी के बीज और लकड़ी में भरपूर प्राकृतिक औषधीय गुण मौजूद होते हैं. हालांकि, तुलसी की माला पहनने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है. नियम के अनुसार तुलसी की माला पहनने से पहले गंगाजल से उसे शुद्ध करके धूप दिखानी चाहिए और उसके बाद भगवान श्रीहरि की स्तुति करनी चाहिए. इसके बाद जो कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है, उसको लहसुन-प्याज, मांस और मदिरा से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा. क्योंकि इन सब चीजों से तुलसी की पवित्रता पर असर पड़ता है.

तुलसी की माला पहनने का शुभ मुहूर्त

वैसे तो तुलसी की माला किसी भी दिन पहना जा सकता है, लेकिन अगर तुलसी की माला को गुरुवार के दिन और शुभ मुहूर्त में धारण करने पर इसका फल दोगुना माना जाता है. बाजार में तो तुलसी की माला आसानी से मिल जाती है लेकिन इसके असली और नकली में फर्क करना बेहद जरूरी है. अगर आपको इसकी पहचान करनी है तो आपको बेहद आसान तरीका बताते हैं. आप माला लेने के बाद 30 मिनट तक पानी में भिगो के रखिए, अगर उसका रंग न निकले, तो समझिए कि वो बिल्कुल असली तुलसी की बनी माला है. तुलसी मुख्य तौर पर दो तरह की होती है, श्यामा तुलसी गहरे श्याम वर्ण की होती है, और रामा तुलसी हल्के भूरे या हरे रंग में दिखाई देती है. दोनों ही तरह की तुलसी की मालाएं जप और पूजा में उपयोगी होती हैं.

इनपुट--आईएएनएस