Tulsi Mala: कहीं आप तो नहीं करते तुलसी की माला पहनकर ये काम, झेलना पड़ सकता है बुरा अंजाम
Tulsi Mala: कहीं आप तो नहीं करते तुलसी की माला पहनकर ये काम, झेलना पड़ सकता है बुरा अंजाम

Tulsi Mala Niyam: तुलसी की माला पहनने से पहले विशेष नियमों का ख्याल रखा जाता है. अगर कोई इस माला को नियमपूर्वक धारण नहीं कहता है तो उसे इसका लाभ प्राप्त नहीं होता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 12, 2025, 05:29 PM IST
Tulsi Mala Niyam: तुलसी की माला को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसे धारण करने से कई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं. कहा जाता है कि यह माला न केवल जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, बल्कि आर्थिक तंगी से मुक्ति और माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी दिलाती है. यही वजह है कि तुलसी की माला पहनने से पहले विशेष नियमों का ख्याल रखा जाता है. अगर कोई इस माला को नियमपूर्वक धारण नहीं कहता है तो उसे इसका लाभ प्राप्त नहीं होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी की माला पहनकर कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए. 

तुलसी की माला का महत्व

शास्त्रों में तुलसी की माला को अत्यंत पवित्र बताया गया है. इसे पहनने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं और यश-कीर्ति में वृद्धि होती है. मान्यता है कि इसमें विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है. लक्ष्मी माता के बीज मंत्रों का जाप करते समय तुलसी की माला का प्रयोग विशेष रूप से फलदायी माना जाता है. हालांकि, इसके साथ जुड़े कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा इसके लाभ कम हो सकते हैं.

तुलसी की माला पहनने का सही तरीका

तुलसी की माला धारण करने के लिए सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार या एकादशी का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. माला पहनने से पहले सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माला को गंगाजल से शुद्ध करें. इसे गले में पहनना सबसे उत्तम माना गया है. सही विधि और नियमों के साथ धारण करने से यह माला जीवन में सौभाग्य और सकारात्मकता को बढ़ाती है.

तुलसी की माला पहनते समय किन बातों से बचें

तुलसी की माला पहनने के बाद तामसिक भोजन जैसे लहसुन-प्याज का सेवन और मदिरा का प्रयोग त्यागना चाहिए. सात्विक आहार और आचरण बनाए रखना आवश्यक है. अशुद्ध या नकारात्मक स्थानों जैसे शौचालय और श्मशान घाट में इसे पहनकर नहीं जाना चाहिए. साथ ही, किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से दूर रहना जरूरी है.

तुलसी की माला के फायदे

तुलसी की माला धारण करने से माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इससे जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है. धार्मिक मान्यता है कि इसे पहनने से अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है.

