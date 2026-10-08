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तुलसी में जल चढ़ाते समय बोल दें यह 1 महामंत्र, चमक जाएगी सोई हुई किस्मत और होगी धन की बरसात!

तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय खास मंत्र का जप करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इस खबर में तुलसी पूजा के कड़े नियम, सही दिशा और जल अर्पित करने के सही तरीके के बारे में बताएंगे.

Written Byharsh singh
Published: Oct 08, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 04:42 PM IST
तुलसी में जल चढ़ाते समय बोल दें यह 1 महामंत्र, चमक जाएगी सोई हुई किस्मत और होगी धन की बरसात!

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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