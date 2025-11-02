Advertisement
Tulsi vivah 2025 muhurat time: तुलसी विवाह पर पंचक का साया, कैसे होंगे पूजा-अनुष्‍ठान? साथ ही जानें शालिग्राम-तुलसी विवाह की सरल विधि

Tulsi puja muhurat 2025 time: देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह होता है और इसी के साथ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं. इस साल पंचक के दौरान तुलसी विवाह का मुहूर्त पड़ रहा है, ऐसे में मुहूर्त क्‍या होगा और तुलसी शालिग्राम की विधि भी जान लें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:52 AM IST
Tulsi vivah 2025 muhurat time: तुलसी विवाह पर पंचक का साया, कैसे होंगे पूजा-अनुष्‍ठान? साथ ही जानें शालिग्राम-तुलसी विवाह की सरल विधि

Tulsi Vivah Vidhi at home: कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्‍णु के अवतार भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है. तुलसी विवाह पर्व बेहद महत्‍वपूर्ण होता है क्‍योंकि इसी दिन से 4 महीने से रुके शुभ-मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं. साल 2025 में आज 2 नवंबर को तुलसी विवाह कराया जाएगा. पूरे विधि-विधान और रस्‍मो-रिवाज से तुलसी जी को विवाह संपन्‍न कराने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है, घर में खुशहाली आती है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है. लेकिन इस साल पंचक के दौरान तुलसी विवाह पड़ रहा है. पंचक काल में कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है. ऐसे में तुलसी विवाह के अनुष्‍ठान कैसे होंगे, जानिए. 

तुलसी विवाह पूजा मुहूर्त समय 2025 

भगवान विष्‍णु सृष्टि के पालनहार हैं और भगवान शालिग्राम उनका ही अवतार हैं. वहीं तुलसी जी धन की देवी मां लक्ष्‍मी और भगवान विष्‍णु की पत्‍नी का रूप हैं. लक्ष्‍मी जी की कृपा से ही जीवन में धन-समृद्धि और खुशहाली रहती है. इन देवी-देवताओं की पूजा पर पंचक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ऐसे में पंचक के कारण तुलसी विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी. 

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2 नवंबर 2025 की सुबह 07 बजकर 31 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 3 नवंबर 2025 को सुबह 05 बजकर 07 मिनट तक रहेगी. ऐसे में तुलसी विवाह 2 नवंबर को कराया जाएगा. तुलसी विवाह शाम को गोधूलि बेला में कराना सबसे शुभ माना जाता है. इस साल तुलसी विवाह के लिए उत्‍तम मुहूर्त 2 नवंबर की शाम 5:06 बजे से 06:43 बजे तक है. 

तुलसी विवाह की आसान पूजा विधि 

सबसे पहले भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी जी को पटे पर विराजमान कराएं. फिर शालिग्राम जी का का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करें. वहीं तुलसी माता का भी गंगाजल से स्नान कराएं. इसके बाद भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का नए वस्‍त्र-आभूषणों और फूलों से श्रृंगार करें. तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ाएं, चूड़ियां अर्पित करें. फिर दोनों को पुष्पमालाएं पहनाकर विवाह संस्कार की शुरुआत करें.

सबसे पहले हल्दी और कुमकुम से दोनों का तिलक करें. फिर भगवान शालिग्राम की मूर्ति को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर सात बार परिक्रमा करें. मंत्रोच्‍चार करें. विधि-विधान से विवाह पूर्ण होने के बाद आरती करें. फल, मिठाइयों का भोग लगाएं. फिर सभी को प्रसाद बांटें और स्‍वयं भी ग्रहण करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

