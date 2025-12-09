Tulsi Puja Niyam: हो जाएगा घोर पाप! इन दिनों में भूलकर भी तुलसी देवी को न अर्पित करें जल, वरना बह जाएगा घर का धन

Tulsi Puja Niyam Hindi Me: हिंदू धर्म में तुलसी देवी को मां रूप में पूजा जाता है ऐसे में जरूरी है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि कब तुलसी देवी को जल चढ़ाएं और कब जल न चढ़ाएं. ध्यान दें कि जिस घर में तुलसी देवी की पूजा होती है उस घर पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा होती है. क्योंकि मान्यता है कि तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है. हालांकि, भक्ति भाव में भी तुलसी देवी की सेवा में भक्त बड़ी भूल चूक कर जाते हैं जिसका बुरा प्रभाव घर पर पड़ने लगता है. ऐसे में आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर कि किस दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें ताकि तुलसी देवी नाराज न हो और घर का धन, सुख-समृद्धि बनी रहे.

ग्रहण काल में न चढ़ाएं जल

सूर्यग्रहण या चंद्रग्रहण लगने पर भूलकर भी तुलसी देवी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न तो तुलसी पौधे में जल अर्पित करना चाहिए. इससे मां तुलसी नाराज हो जाती है. ग्रहण जैसे बहुत संवेदनशील समय में जल अर्पित करना बहुत अशुभ होता है. खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दें ताकि भोजन ग्रहण में पड़ने अपवित्र न हो.

रविवार के दिन न चढ़ाएं जल

रविवार के दिन भगवान विष्णु के लिए तुलसी माता निर्जला व्रत का संकल्प धारण करती हैं. ऐसे में रविवार के दिन न तो तुलसी पौधे को छुएं और न ही जल चढ़ाएं. इससे निर्जला व्रत टूट जाता है. रविवार के दिन तुलसी को जल चढ़ाना पूरी तरह से वर्जित है लेकिन विधि विधान से माता की उपासना आराधना कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एकादशी तिथि पर न चढ़ाएं जल

एकादशी की तिथि विष्णु जी के लिए समर्पित है और इस तिथि पर तुलसी देवी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत में होती है. ऐसे में इस दिन पौधे में जल चढ़ाने से तुलसी देवी अप्रसन्न होती है और इससे घर में धन होनि हो सकती है. स्वास्थ्य और सुख-शांति भंग हो सकती है. विष्णु जी की पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Saptarshi Ke Bare Me: वो सप्तऋषि जिन पर ब्रह्माण्ड में संतुलन बनाए रखने का है दायित्व, क्या आप इनके बारे में जानते हैं

और पढ़ें- Vastu Tips: वास्तु अनुसार जानें दवाइयों को सिरहाने रखना शुभ या अशुभ, जल्दी ठीक होने के लिए इसे घर की किस दिशा में रखें!