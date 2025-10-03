Advertisement
Tulsi Puja Niyam:वो कौन से दिन और तिथियां हैं जिनमें तुलसी पूजन है वर्जित, जानें कौन से दिन घर में इस पौधे को लगाना शुभ!

Tulsi Puja Niyam: सनातन धर्म में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है लेकिन ध्यान देना चाहिए कि तुलसी के पौधे को लेकर भी कई तरह के विशेष नियम बताए गए हैं. आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 03, 2025, 09:17 AM IST
Tulsi Puja Niyam
Tulsi Puja Niyam

Tulsi Puja Niyam: सनातन धर्म में कई पेड़-पौधों की विशेष पूजा आराधना की जाती है यानी इन पेड़ पौधों का धार्मिक रूप से बहुत महत्व है और मान्यता है कि इनमें देवी-देवता वास करते हैं. इसी तरह तुलसी के पौधे की पूजा करने का विधान है. तुलसी माता की पूजा आराधना करने से घर में पवित्रता बनी रहती है और सुख समृद्धि की बढ़ोत्तरी होती है. तुलसी देवी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी विराजमान होती हैं. इस तरह तुलसी देवी की पूजाकर एक साथ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है. हालांकि तुलसी पूजा के कुछ नियमों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है जैसे तुलसी में जल किसी दिन न डालें, किस दिन तुलसी पूजा न करें या किस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें. इन नियमों के बारे आइए जान लें ताकि कोई नकारात्मक परिणाम प्राप्त न हो और सुख के रास्ते खुल सकें.

किन दिनों में तुलसी पूजन न करें और जल न अर्पित करें
पौराणिक मान्यता है कि किसी भी सप्ताह के मंगलवार और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें और न तो तुलसी देवी की पूजा करें. रविवार के दिन मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत के संकल्प में होती हैं और तुलसी के पौधे में उनका वास है. जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है. जिससे वे नाराज हो सकती हैं. इससे धन हानि और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती हैं. 

एकादशी तिथि पर तुलसी में जल देना वर्जित
एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने का विधान है. ऐसे में इस तिथि पर देवी तुलसी भी विष्णु जी के लिए एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं. ऐसे तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट सकता हैं. हालांकि एकादशी तिथि पर तुलसी जी को बिना जल चढ़ाए या छुए उनकी पूजा करें तो घर में सुख समृद्धि आती है.

ग्रहण के दौरान तुलसी पूजा वर्जित
इसके अलावा सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान न तो तुलसी को छूना चाहिए और न तो तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना चाहिए. ग्रहण में तुलसी पूजा करना पूरी तरह से वर्जित है. इसके अलावा अमावस्या तिथि पर भी तुलसी पूजा वर्तिज है.

घर में कौन से दिन लगाएं तुलसी का पौधा
घर में तुलसी का पौधा गुरुवार और शुक्रवार के दिन लगाना अति शुभ होता है. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है.

किस समय तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित
धार्मिक मान्यताएं हैं कि द्वादशी तिथि पर, सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद, ग्रहण में तुलसी के पत्ते तोड़ना पूरी तरह वर्जित है. इन दिनों में तुलसी दल या तुलसी पत्ते को भगवान विष्णु को अर्पित ही करने हों तो तय दिन, तिथि या घचना से पहले ही तुलसी दल या तुलसी पत्ते को तोड़ लेना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;