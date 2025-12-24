Tulsi Pujan Divas 2025: तुलसी पूजन के दौरान ये छोटी सी भूल कर सकती है मां लक्ष्मी को नाराज, जान लें सही नियम

Tulsi Pujan Divas 2025: सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सिर्फ एक वनस्पति नहीं, बल्कि साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. पंचांग के अनुसार, इस साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा. खास बात ये है कि इस बार यह महापर्व गुरुवार के दिन पड़ रहा है. गुरुवार भगवान विष्णु का प्रिय दिन है, इसलिए इस दिन तुलसी पूजन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. मान्यता है कि यदि इस दिन नियमों का सही पालन किया जाए, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में चलिए जानते हैं तुलसी पूजन के दिन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और इस दिन तुलसी पूजन से जुड़े खास नियम कौन-कौन से हैं.

तुलसी दल तोड़ने का सही तरीका

शास्त्रों के तुलसी के पत्ते तोड़ते समय मर्यादा और पवित्रता का खास ख्याल रखना जरूर होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन बिना नहाए तुलसी के पत्ते न छुएं और न ही तोड़ें. इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर मां तुलसी का ध्यान करें. तुलसी के पत्ते हमेशा बहुत ही कोमल हाथों से उतारने चाहिए. ध्यान रहे कि तोड़ते समय नाखूनों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि इससे पौधे को कष्ट होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन गलतियों से रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी

शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी गलतियां हैं जो घर में दरिद्रता ला सकती हैं. सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी को ना तो छूना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ने चाहिए. जूठे हाथों से या बिना वजह पत्ते तोड़ना महापाप माना जाता है. ऐसा करने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: घर में आएगी सुख-समृद्धि और बरकत, तुलसी पूजन के दिन जरूर करें ये 5 अचूक उपाय!

महिलाओं के लिए है विशेष नियम

तुलसी पूजन के दौरान महिलाओं को विशेष नियम का पालन करना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए. हमेशा बालों को बांधकर ही माता तुलसी की पूजा-अर्चना करनी चाहिए.

सौभाग्य प्राप्ति के अचूक उपाय

तुलसी पूजन दिवस पर अपनी सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए. परंपरा के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें. कहा जाता है कि इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते. शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं. इसके बाद माता की 11 या 21 बार परिक्रमा करें. इस विशेष दिन पर मां तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं. ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और घर के क्लेश दूर होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)