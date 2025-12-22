Advertisement
Tulsi Pujan Diwas 2025: घर में आएगी सुख-समृद्धि और बरकत, तुलसी पूजन के दिन जरूर करें ये 5 अचूक उपाय!

Tulsi Pujan Diwas 2025: घर में आएगी सुख-समृद्धि और बरकत, तुलसी पूजन के दिन जरूर करें ये 5 अचूक उपाय!

Tulsi Pujan Diwas 2025 Upay: हिंदू धर्म में तुलसी पूजन दिवस का विशेष महत्व है. इस दिन विधि-विधान से तुलसी माता की उपासना की जाती है. ऐसे में आइए जनते हैं कि इस बार तुलसी पूजन दिवस कब है और इस दिन किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:55 PM IST
Tulsi Pujan Diwas 2025: घर में आएगी सुख-समृद्धि और बरकत, तुलसी पूजन के दिन जरूर करें ये 5 अचूक उपाय!

Tulsi Pujan Diwas 2025: सनतन धर्म में तुलसी के पौधे को धन की देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होने के कारण उन्हें हरिप्रिया भी कहा जाता है. पौराणिक मान्यता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का वास होता है और उनकी नियमित सेवा की जाती है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पातीं. धार्मिक परंपरा के अनुसार, हर साल 25 दिसंबर को देशभर में तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भी तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को पड़ने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल तुलसी पूजन दिवस का शुभ मुहूर्त क्या है और किन आसान उपायों से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आएगी. 

तुलसी पूजन दिवस 2025 मुहूर्त

पंचांग की गणना के अनुसार, साल 2025 में तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर गुरुवार को मनाया जाएगा. अबकी बार यह पर्व गुरुवार के दिन पड़ रहा है, जो भगवान विष्णु का प्रिय दिन है. ऐसे में इस दिन की गई पूजा का महत्व कई गुना बढ़ गया है. दशमी तिथि का आरंभ 24 दिसंबर की शाम से ही हो जाएगा, लेकिन उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह उत्सव 25 दिसंबर को ही मनाया जाएगा.

तुलसी पूजन दिवस पर क्या करें उपाय

पीले कपड़े पहनकर करें परिक्रमा- चूंकि इस बार तुलसी पूजन दिवस गुरुवार को है, इसलिए सुबह स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा. इतना करने के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और उनकी 3 या 7 बार परिक्रमा करें. इस दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होंगे और आर्थिक उन्नति होगी.

शाम के वक्त करें दीपदान- तुलसी पूजन दिवस की शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं. कहा जाता है कि इस दिन दीपदान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है. मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में स्थाई वास करती हैं.

यह भी पढ़ें: सूर्य-चंद्र के व्यतिपात योग से खुशहाल होंगे ये 5 राशि वाले, अपार धन और सुख-समृद्धि का मिलेगा वरदान!

भगवान विष्णु को लगाएं तुलसी का भोग- भगवान विष्णु की कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है. इस विशेष दिन पर भगवान को जो भी भोग अर्पित करें, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें. इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि का द्वार खोल देते हैं.

इन नियमों की न करें अनदेखी- तुलसी पूजन के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी हैं, ताकि आपकी पूजा-पाठ का शुभ फल प्राप्त हो सके. इस दिन बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में कभी भी तुलसी के पौधे को ना हाथ ना लगाएं. सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल चढ़ाना वर्जित माना गया है. जल हमेशा सूर्योदय के समय या सुबह के वक्त ही चढ़ाना चाहिए. ध्यान रहे कि एकादशी, रविवार और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान न तो तुलसी को जल देना चाहिए और न ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

