Tulsi Vivah 2025: घर पर कर रहे हैं तुलसी-शालीग्राम विवाह? भूलकर भी ना करें ये गलतियां, नहीं मिलेगा शुभ फल

Tulsi Vivah 2025 Mistakes Rituals: हिंदू धर्म में तुलसी-शालीग्राम विवाह को अत्यंत शुभ और पवित्र अनुष्ठान माना गया है. यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य मिलन का प्रतीक है. इस विवाह को करने से घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और शांति का वास होता है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि पर तुलसी-शालीग्राम विवाह संपन्न किया जाता है. मान्यता है कि चार माह की योगनिद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं, तभी सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर घर पर तुलसी-शालीग्राम विवाह संपन्न कराना चाहते हैं, तो किन नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

तुलसी विवाह 2025 का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि का आरंभ 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 3 नवंबर 2025 को सुबह 5 बजकर 7 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के मुताबिक, इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर, रविवार को किया जाएगा.

तुलसी पूजन मंत्र

ॐ तुलस्यै हरिप्रिया नमः

ॐ तुलस्यै नमः

ॐ तुलसीश्रियै नमः

ॐ तुलसीदेव्यै नमः

शालिग्राम पूजन मंत्र

ॐ श्री शालिग्राममाय नमः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ लक्ष्मीपति देवदेवाय नमः

घर पर तुलसी-शालीग्राम विवाह के नियम

तुलसी विवाह पर शालीग्राम को अक्षत अर्पित न करें, सिर्फ तुलसी के पत्ते, फूल और तिल अर्पित करें. विवाह प्रदोष काल में करें, यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है. तुलसी माता को लाल चुनरी और सुहाग सामग्री अर्पित करें। कुंवारी कन्याओं के लिए यह विशेष फलदायी होता है. विवाह मंडप (तुलसी चौरा) के चारों ओर चार दिशाओं में दीपक जलाएं और बीच में एक दीपक रखें. गाय के घी का दीपक सबसे शुभ माना गया है. तुलसी चौरा को गंगाजल से पवित्र कर आम के पत्तों और कलश से सजाएं. शालिग्राम (भगवान विष्णु) को पीले वस्त्र में रखें और तुलसी के साथ विवाह कराएं. विवाह में गन्ने का मंडप बनाएं और भोग में शकरकंद, सिंघाड़ा, पंचामृत व लड्डू जैसे सात्विक पदार्थ अर्पित करें.

तुलसी-शालीग्राम विवाह के लाभ

इस विवाह से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर होते हैं. जिनके विवाह में बाधाएं आती हैं, उन्हें तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए. तुलसी विवाह करने से घर में सुख-शांति, समृद्धि और प्रेम बढ़ता है. जिन घरों में कन्यादान का अवसर नहीं मिलता, वे इस पूजन से वह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं. तुलसी-शालीग्राम विवाह से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)