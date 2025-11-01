Advertisement
trendingNow12984297
Hindi Newsधर्म

Tulsi Vivah 2025: घर पर कर रहे हैं तुलसी-शालीग्राम विवाह? भूलकर भी ना करें ये गलतियां, नहीं मिलेगा शुभ फल

Tulsi Vivah 2025 Mistakes: कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन घर में शालीग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है. आइए जानते हैं कि इस दिन कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tulsi Vivah 2025: घर पर कर रहे हैं तुलसी-शालीग्राम विवाह? भूलकर भी ना करें ये गलतियां, नहीं मिलेगा शुभ फल

Tulsi Vivah 2025 Mistakes Rituals: हिंदू धर्म में तुलसी-शालीग्राम विवाह को अत्यंत शुभ और पवित्र अनुष्ठान माना गया है. यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य मिलन का प्रतीक है. इस विवाह को करने से घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और शांति का वास होता है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि पर तुलसी-शालीग्राम विवाह संपन्न किया जाता है. मान्यता है कि चार माह की योगनिद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं, तभी सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर घर पर तुलसी-शालीग्राम विवाह संपन्न कराना चाहते हैं, तो किन नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

तुलसी विवाह 2025 का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि का आरंभ 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 3 नवंबर 2025 को सुबह 5 बजकर 7 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के मुताबिक, इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर, रविवार को किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी पूजन मंत्र

ॐ तुलस्यै हरिप्रिया नमः

ॐ तुलस्यै नमः

ॐ तुलसीश्रियै नमः

ॐ तुलसीदेव्यै नमः

शालिग्राम पूजन मंत्र

ॐ श्री शालिग्राममाय नमः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ लक्ष्मीपति देवदेवाय नमः

घर पर तुलसी-शालीग्राम विवाह के नियम

तुलसी विवाह पर शालीग्राम को अक्षत अर्पित न करें, सिर्फ तुलसी के पत्ते, फूल और तिल अर्पित करें. विवाह प्रदोष काल में करें, यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है. तुलसी माता को लाल चुनरी और सुहाग सामग्री अर्पित करें। कुंवारी कन्याओं के लिए यह विशेष फलदायी होता है. विवाह मंडप (तुलसी चौरा) के चारों ओर चार दिशाओं में दीपक जलाएं और बीच में एक दीपक रखें. गाय के घी का दीपक सबसे शुभ माना गया है. तुलसी चौरा को गंगाजल से पवित्र कर आम के पत्तों और कलश से सजाएं. शालिग्राम (भगवान विष्णु) को पीले वस्त्र में रखें और तुलसी के साथ विवाह कराएं. विवाह में गन्ने का मंडप बनाएं और भोग में शकरकंद, सिंघाड़ा, पंचामृत व लड्डू जैसे सात्विक पदार्थ अर्पित करें.

यह भी पढे़ं: देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर कितने दीपक जलाना है शुभ? जानें सही संख्या और तेल-घी का महत्व

तुलसी-शालीग्राम विवाह के लाभ

इस विवाह से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर होते हैं. जिनके विवाह में बाधाएं आती हैं, उन्हें तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए. तुलसी विवाह करने से घर में सुख-शांति, समृद्धि और प्रेम बढ़ता है. जिन घरों में कन्यादान का अवसर नहीं मिलता, वे इस पूजन से वह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं. तुलसी-शालीग्राम विवाह से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Tulsi Vivah 2025

Trending news

Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Andhra Pradesh
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान